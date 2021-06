Matson erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Das Transportunternehmen Matson Inc. (ISIN: US57686G1058, NYSE: MATX) zahlt am 2. September 2021 eine vierteljährliche Dividende von 30 US-Cents aus. Record date ist der 5. August 2021. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (23 Cents) um 30,4 Prozent angehoben.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Investoren 1,20 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 63,98 US-Dollar (Stand: 24. Juni 2021) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,88 Prozent. Matson gab am Donnerstag auch ein Aktienrückkaufprogramm über 3 Mio. Aktien bekannt.

Matson mit Sitz in Honolulu, Hawaii, ist 1882 vom schwedisch stämmigen Kapitän William Matson gegründet worden. Die Schiffe der Reederei werden auf Hawaii, Alaska, Guam und in Mikronesien eingesetzt. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. März) erzielte der Konzern einen operativen Umsatz von 711,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 513,9 Mio. US-Dollar), wie am 27. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 87,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,8 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 12,30 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,74 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. Juni 2021).

