Mauritius Emergency Rescue Project: Bringen wir die Natur in Mauritius mit japanischer Technologie zurück

Mit einer Spende von 550 Yen pro Einheit können Sie mithelfen, den Schwerölteppich auf dem Meer zu entfernen.

Wir bitten Sie, das Meer um Mauritius mit MAGIC FIBER zu retten, einer in Japan hergestellten Öl-Adsorptionsfolie!

Am 25. Juli 2020 ist der japanische Massengutfrachter WAKASHIO, der einer Tochtergesellschaft der Nagashiki Shipping Co., Ltd., aus der japanischen Hafenstadt Okayama gehört, im Indischen Ozean vor der Küste von Mauritius auf Grund gelaufen, worauf rund 1000 Tonnen Schweröl in das unberührte Meer ausgelaufen sind.

Wenn wir nichts tun, verschwinden die stark gefährdeten einheimischen Meeresschildkröten von unserem Planeten. Die Lebensräume von Wasservögeln in den Feuchtgebieten und Mangrovenwäldern, die gemäß der Ramsar-Konvention als von internationaler Bedeutung ausgewiesen sind, laufen Gefahr, zerstört zu werden. Die Korallenriffe um Mauritius enthalten laut Schätzungen über 40 % der weltweit 800 verschiedenen Arten von Steinkorallen. Nach Ansicht einiger Experten führt die Anhaftung von Schweröl dazu, dass die Korallen nicht mehr atmen können, was schließlich zu deren Absterben führt.

Wenn wir das aus dem Frachter ausgelaufene Schweröl nicht umgehend entfernen, wird die natürliche Umwelt von Mauritius zerstört.

Wir haben uns daher entschlossen, zur Verbesserung der Situation beizutragen, indem wir „MAGIC FIBER“ nach Mauritius senden, eine in Japan hergestellte Adsorptionsfolie , die speziell zum Aufnehmen von Öl entwickelt wurde. Wir schaffen es nicht alleine, diesen wundervollen Ozean zu säubern, und wir brauchen Ihre Unterstützung, um den unberührten Zustand des Meeres um Mauritius wiederherzustellen, in dem vor der Ölkatastrophe Schildkröten, Wasservögel, Delfine und Korallen gediehen.

In Bezug auf „MAGIC FIBER“ können wir beim Transport zum Einsatzort und dem Einsatz vor Ort mitwirken.

Wir freuen uns auch darauf, von Freiwilligen zu hören.

Wie Sie dieses Projekt unterstützen können

Bitte kaufen Sie „MAGIC FIBER“ (550 Yen/Einheit) auf der Website des Mauritius Emergency Rescue Project (http://mauritius-rescue.com/index.html). Wir werden die Folie dann direkt an die lokale Freiwilligenorganisation in Mauritius liefern.

Startdatum: 21. August 2020

Gründer des Mauritius Emergency Rescue Project:

Mina Kureyama (CEO, Fairy Forest Co., Ltd.)

Nami Sumitani (Vertreterin der tahitianischen Tanzschule TAPAIRU)

Unterstützer:

Water Resources Conservation Council (WRCC)

Media Arts Foundation JAPAN

RIKEN VITAMIN Co., Ltd.

Tokyo Art Co., Ltd.

T-Bridge inc.

Japan Art & Music

Zusammenarbeit:

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005268/de/

Mauritius Emergency Rescue Project

Mina Kureyama

contact@mauritius-rescue.com



+81-3-66592517