Mavenir, der branchenweit einzige End-to-End-Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware und ein führender Anbieter im Bereich der Beschleunigung der Software-Netzwerk-Transformation für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs), wurde bei der virtuellen Preisverleihung des 5G Middle East and North Africa (MENA) Digital Symposium als „Beste Innovation im Bereich Telekommunikationsdienste“ für seine Innovation bei der Bereitstellung von vollständig containerisiertem, Cloud-nativem IMS sowie als „Beste Open RAN-Technologie“ für das Virtualized Open RAN ausgezeichnet.

Beide Auszeichnungen sind ein Beleg für das Engagement von Mavenir bei der Entwicklung innovativer Lösungen für CSPs bei der Einführung von 5G-Netzwerken, der Erreichung der Netzökonomie, der Steigerung der Produktivität und der Nutzung aktueller Netzwerkinvestitionen.

„Um den Herausforderungen und Anforderungen der Betreiber gerecht zu werden, hat Mavenir erkannt, dass der einzige Weg in die Zukunft in einer Cloud-nativen Architektur und in offenen Schnittstellen liegt, die menschliche Eingriffe minimieren und eine effiziente Ressourcennutzung vorantreiben“, sagte Mark Charman, VP Middle East and Africa bei Mavenir, der die Auszeichnung entgegennahm. „Mavenir fühlt sich geehrt, dass unsere Technologie und Innovation sowie unser Engagement für die Weiterentwicklung von softwaregesteuerten, cloud-nativen Telekommunikationslösungen in der MENA-Region ausgezeichnet werden.“

Bei der Übergabe der Auszeichnungen sagte Srushti Ghisad, Research Manager von Omdia:„Mavenirs weltweit erstes vollständig containerisiertes, virtualisiertes Open RAN hat die Flexibilität, verschiedene Bereitstellungsszenarien mit klaren kommerziellen Vorteilen zu unterstützen – das Hauptziel hinter Open RAN. Mavenirs vollständig containerisiertes, cloud-natives IMS überzeugt durch Skalierbarkeit, Flexibilität und vor allem durch Automatisierung.“

Die vollständig containerisierte OpenRAN vRAN-Lösung von Mavenir ermöglicht es Betreibern, neue Funktionen schnell in das Netzwerk einzubringen, ohne auf neue Hardware-Revisionen warten oder gar die Hardware auslagern zu müssen. Die Migration von 4G auf 5G ist mit lediglich einem Software-Update einfach möglich, und Betreiber können ihre eigene Software anpassen und Funktionen ihrer Wahl in ihr Netzwerk integrieren.

Als Nr. 1 unter den IMS-Anbietern für NFV IMS, Sprache, Video und Messaging transformiert Mavenir mobile Netzwerke mithilfe einer vollständig virtualisierten und containerisierten Cloud-nativen IMS-Plattform, auf der Geräte, Anwendungen und Dienste in einem automatisierten Netzwerk unter Einsatz von offener Architektur, Containern und künstlicher Intelligenz ausgeführt werden können.

Die 5G MENA Awards, die von Informa Tech ausgerichtet werden, sind eine jährliche Würdigung von Exzellenz und Innovation in der MENA-Region. Die Verleihung findet am 22. März 2021 virtuell statt, um die innovativsten und bahnbrechendsten Lösungen in den Bereichen 5G-Kerntechnologie, RAN und Service-Innovation auszuzeichnen.

Mavenir ist der branchenweit einzige Anbieter von cloud-nativer End-to-End-Netzwerksoftware und Lösungs-/Systemintegration, der sich auf die Beschleunigung der Software-Netzwerk-Transformation konzentriert. Mavenir bietet ein umfassendes End-to-End-Produktportfolio über alle Schichten des Netzwerkinfrastruktur-Stacks für Kommunikationsdienstleister und Unternehmen. Von 5G-Anwendungsebenen (VoLTE, Messaging) bis hin zu Packet Core und RAN, Sicherheit, Edge Analytics und KI ist Mavenir führend im Bereich der fortschrittlichen, cloud-nativen Netzwerklösungen und ermöglicht innovative und sichere Nutzererlebnisse für Endkunden.

Mavenir setzt auf Innovationen im Bereich Mobile Core mit IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging/RCS) und Packet Core (vEPC, 5G Core) sowie Radio Access/Edge (OpenRAN), private Netzwerke sowie mobile Dienste und Anwendungen wie beispielsweise Digital Enablement. Mavenir beschleunigt die digitale Netzwerktransformation für mehr als 250+ CSP-Kunden in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkkunden bedienen.

