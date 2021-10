Mawi DNA Technologies kündigt Partnerschaft mit FUJIFILM an

Mawi DNA Technologies (Mawi) hat eine Vertriebsvereinbarung mit der FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation unterzeichnet, einem der führenden Akteure in der medizintechnischen Industrie. Es geht um die Lieferung der iSWAB-Biosampling-Technologien von Mawi nach Japan.

„Dank der Zusammenarbeit mit FUJIFILM Wako, in deren Rahmen wir iSWAB Microbiome-EL Probenentnahmeröhrchen für molekulare Tests auf COVID-19 über PCR- und LAMP-basierte Assays bereitstellen werden, können wir auf dem japanischen Markt eine wertvolle Lösung anbieten“, sagte Atsushi Yanai, Geschäftsentwicklung Asien/Pazifik bei Mawi. „Die Möglichkeit, diese Art der Entnahme ohne den Schritt der RNA-Extraktion anzubieten, ergänzt das Produktangebot von WAKO Genomics und ist eine wertvolle Lösung auf dem japanischen Markt sowie für die Gesellschaft.“

FUJIFILM wird für den Nachweis von Viren wie etwa den Erregern von COVID-19 als bevollmächtigter Vertreter und Vertriebshändler der Produkte von Mawi in Japan agieren.

„Wir sind äußerst dankbar für die Gelegenheit zur Partnerschaft mit FUJIFILM, einem angesehenen Unternehmen mit Zugang zu wichtigen Kunden auf dem japanischen Markt“, fügte Jerome David, VP Vertrieb und Marketing bei Mawi, hinzu. „Wir sind zuversichtlich, dass diese erste Partnerschaft im Zusammenhang mit unserer iSWAB-Microbiome-EL-Technologie für den extraktionsfreien Nachweis von SARS-CoV-2 RNA in Patientenproben zusätzliche Möglichkeiten für unser gesamtes Portfolio von Produkten für die Entnahme von Bioproben mit sich bringen wird.“

Über die FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

Die FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation ist ein Hersteller von Laborchemikalien mit umfassendem Angebot, der Beiträge zu einer Reihe hochmoderner Forschungsgebiete leistet. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen hochwertige Produkte entwickelt und hergestellt und seine Geschäftsbereiche um Spezialchemikalien und Reagenzien für klinische Diagnosen erweitert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fujifilm.com/ffwk/en.

Über Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies wurde im Jahr 2013 gegründet und hat die iSWAB-Technologie, ein innovatives System für die Entnahme von Bioproben, entwickelt und vermarktet. Mawi verfolgt den Auftrag, die Integrität von Proben aus allen Teilen der Welt bei Zimmertemperatur aufrechtzuerhalten und so für wirkliche Vielfalt der Proben aus jeder geografischen Region und jedem Bevölkerungssegment zu sorgen. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens iSWAB-DNA ist auf dem Markt das einzige Produkt für die Entnahme von Proben, das erwiesenermaßen eine hochwertige DNA-Probe mit geringem bakteriellem DNA-Inhalt produziert. Mawi liefert außerdem Produkte für die Entnahme von RNA, Mikrobiom, intakten Zellen und Vollblut. Bei Mawi sagen wir: The Future of Biosampling is Here™ („Die Zukunft des Biosampling ist hier“). Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mawidna.com.

