Maxon kündigt Cinema 4D S24 an

Die neue Version bietet einfache Suche und intuitive Platzierung von Assets, einen optimierten Animationsworkflow und Weiterentwicklungen des leistungsstarken Node-Systems

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Motion Designer und Visual Effects Artists, kündigt heute Cinema 4D Subscription Release 24 (S24) an. Das neueste Subscription-Only-Release von Maxons 3D-Anwendung ermöglicht es Anwendern, Modelle, Materialien und andere Assets einer Bibliothek einfach zu durchsuchen, zu beziehen und intuitiv in der Szene zu platzieren. Das Release enthält zudem wichtige Workflow-Verbesserungen und einen Ausblick auf die Weiterentwicklung der Anbindung für Scene Nodes und den Scene Manager an den neuen Core. Cinema 4D S24 ist ab sofort für Subscription-Kunden verfügbar. Für Inhaber einer unbefristeten Cinema 4D Lizenz ist später im Jahr ein weiteres Release geplant, das die Funktionen von S24 sowie weitere Neuerungen enthalten wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210413005920/de/

Maxon Cinema 4D S24 features placement tools, a new asset browser, animation workflow enhancements, and continued development on powerful nodes system with Scene Manager/Scene Nodes. (Photo: Business Wire)

Erleben Sie Cinema 4D S24 auf der 3D and Motion Design Show

Maxon wird die Funktionen von Cinema 4D S24 während seines dreitägigen virtuellen Events vorstellen. Vom 13. bis 15. April erleben Besucher online auf 3DMotionShow.com exklusive Präsentationen von branchenführenden Artists.

"S24 zeigt, was Maxon seinen Abonnenten immer bieten will: Einen außergewöhnlichen und innovativen Workflow gepaart mit modernster Core-Technologie", so Maxon CEO Dave McGavran. "Der neue Asset Browser bietet in Kombination mit den Placement Tools einen spielerischen Workflow, der die Kreativität fördert. Die Weiterentwicklungen des Node-Systems gibt einen Einblick in die leistungsstarke und vielversprechende Zukunft von Cinema 4D.”

Cinema 4D S24 Überblick

Systemanforderungen

Cinema 4D S24 erfordert mindestens Windows 10 oder macOS 10.13.6 (Für optimale Nutzung wird Version 10.15 empfohlen).

Vollständige Systemanforderungen.

Cinema 4D S24 Preise und Verfügbarkeit

Cinema 4D S24 kann ab sofort heruntergeladen werden und ist für macOS und Windows verfügbar.

Preisinformationen

C4D S24 Bildmaterial

Über Maxon

Maxon entwickelt leistungsstarke und gleichzeitig einfach zu bedienende Softwarelösungen für Kreative, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Das innovative Produktportfolio von Maxon hilft Artists, ihre kreativen Workflows zu optimieren. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modeling, -Simulation und -Animation, die vielseitige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Werkzeugen für Schnitt, Motion Design und Filmproduktion sowie die ultraschnellen Redshift Rendering-Lösungen für die High-End-Produktion.

Das Maxon-Team besteht aus engagierten Menschen, die sich für den Aufbau und die Förderung einer starken Community für Artists stark machen. Maxon ist überzeugt, dass der Aufbau enger Beziehungen zu den Anwendern und die Förderung ihrer beruflichen Entfaltung entscheidend dafür sind, die Trends in der Branche zu erkennen und die Kunden besser betreuen zu können. Von den beliebten Events bis hin zu den kostenlosen Bildungsangeboten von Cineversity zielen alle Aktivitäten von Maxon darauf ab, dieses Ziel zu erreichen.

Maxon ist Teil der Nemetschek Gruppe.

