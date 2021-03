Mayr-Melnhof hält die Dividende stabil

Der österreichische Karton- und Faltschachtelhersteller Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204) will der Hauptversammlung am 28. April 2021 eine zum Vorjahr stabile Dividende von 3,20 Euro je Aktie vorschlagen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 177,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,80 Prozent.

Dividendenzahltag ist der 12. Mai 2021. Ex-Dividenden-Tag ist der 5. Mai 2021. Mayr-Melnhof erzielte im Geschäftsjahr 2020 Umsätze von 2,53 Mrd. Euro. Damit lagen die Umsätze um 0,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau (2,54 Mrd. Euro). Wie am Dienstag berichtet wurde, stand einem mengenbedingten Umsatzanstieg in der Packagingdivision ein preisbedingter Rückgang in der Kartondivision gegenüber.

Mit 231,4 Mio. Euro fiel das betriebliche Ergebnis um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2019: 255,3 Mio. Euro). Dabei waren Einmalaufwendungen in Höhe von 64,0 Mio. Euro insbesondere aus markt- und strukturbedingt notwendigen Anpassungen enthalten. Die operative Marge des Konzerns erreichte 9,2 Prozent nach 10 Prozent im Vorjahr. Der Jahresüberschuss sank um 14,7 Prozent auf 162,2 Mio. Euro.

Wie Mayr-Melnhof weiter mitteilt, wird die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung auch im laufenden Jahr die gesamtwirtschaftliche Situation in den Absatzmärkten von Mayr-Melnhof trotz angelaufener Impfprogramme stark belasten.

Redaktion MyDividends.de