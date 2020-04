Mazyek: Nichtverbreitung des Virus ist im Ramadan höchste Pflicht

BERLIN/DORTMUND (dpa-AFX) - Im Fastenmonat Ramadan setzt der Zentralrat der Muslime in diesem Jahr auf Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Der Zentralrat verfolge eine "maßvolle Exit-Strategie", sagte der Vorsitzende Aiman Mazyek der Deutschen Presse-Agentur. "Die Nichtverbreitung des Virus ist dabei weiterhin die allerhöchste Religions- und Bürgerpflicht." Das gemeinsame Gebet müsse sich dem unterordnen und statt in der Moschee zu Hause stattfinden. Der Ramadan beginnt in diesem Jahr am 24. April. Manche Muslime läuten den Fastenmonat schon am Vorabend ein.

"In Verantwortung für unsere Gesellschaft sehe ich im Moment kaum Spielräume, Moscheen wieder zu öffnen", sagte Mazyek. "So schmerzvoll das ist: Wir müssen die Gesundheit in den Vordergrund stellen. Alles andere wäre unverantwortlich und könnte das im Kampf gegen das Coronavirus bislang Erreichte aufs Spiel setzen." Am 30. April wollen Bund und Länder das weitere Vorgehen abstimmen. Bis dahin sollen auch Konzepte für eine mögliche schrittweise Öffnung von Gottesdiensten in Moscheen, Synagogen und Kirchen erarbeitet werden.

"Der Ramadan wird einigen Muslimen sehr schwer fallen, denn es ist der Monat der Gemeinschaft und der Solidarität", sagte Lamya Kaddor vom Liberal-Islamischen Bund der dpa. "Aber in diesem Jahr ist es ein Ramadan der Kontaktsperre - und Solidarität bedeutet diesmal vor allem, sich fernzuhalten." Gläubige Muslime essen und trinken im Fastenmonat tagsüber nicht, sondern nur vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Normalerweise kommen Freunde, Familien, Mitglieder der Moscheegemeinden nach Einbruch der Dunkelheit zum geselligen Fastenbrechen - Iftar - zusammen. Das entfalle nun.

Außerdem achten Muslime im Ramadan besonders auf Bedürftige. "Menschen mit Problemen freuen sich auf mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung. Ihnen das entgegenzubringen, ist wegen der Kontaktsperren nicht einfach", betonte die islamische Religionspädagogin aus Westfalen. In Deutschland leben nach Schätzungen gut fünf Millionen Muslime, besonders viele in Nordrhein-Westfalen./hrz/DP/zb