Temenos kooperiert mit Mbanq aus dem Silicon Valley bei der Bereitstellung eines innovativen Credit Union-as-a-Service (CUaaS) für US-amerikanische Kreditgenossenschaften, ein Markt mit einem geschätzten jährlichen Volumen von 3,6 Milliarden Dollar

Mithilfe des auf der Temenos Banking Cloud basierenden CUaaS von Mbanq können Kreditgenossenschaften die Marktzugangszeit modernster digitaler Finanzdienstleistungen für die Mitglieder bei geringeren Gesamtbetriebskosten verkürzen

Als weltweit erste End-to-End-Lösung für Kreditgenossenschaften verknüpft CUaaS moderne digitale Finanztechnologie mit umfassenden Betriebsabläufen und gesetzlicher Konformität

Mbanq aus dem Silicon Valley, ein Anbieter von Banking-as-a-Service (BaaS) und eines der weltweit am schnellsten wachsenden FinTechs, meldete heute die Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung mit Temenos (SIX:TEMN), einem Unternehmen für Open Banking in der Cloud, um mit Credit-Union-as-a-Service (CUaaS) ein innovatives Angebot auf den Markt zu bringen und die BaaS-Einführung in den USA zu beschleunigen.

Der von der Credit Union Service Organization (CUSO) von Mbanq angebotene CUaaS wird von der Temenos Banking Cloud unterstützt. Als neuer umfassender End-to-End-Service soll diese Lösung US-amerikanischen Kreditgenossenschaften jeder Größe dabei helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihren Mitgliedern innovative digitale Finanzdienstleistungen und herausragende Verfahren zu bieten. CUaaS von Mbanq kombiniert die moderne Cloud-Technologie von Temenos mit Lösungen für Betriebsabläufe, die Einhaltung rechtlicher Vorschriften und Finanzdienstleistungen, gebündelt in einem einheitlichen Ökosystem für Kreditgenossenschaften. Die beiden Unternehmen widmen sich in den USA bereits der Kundenakquise und Konzeptnachweisen mit Kreditgenossenschaften.

Die mehr als 5.000 Kreditgenossenschaften mit über 100 Millionen Mitgliedern in den USA geben jährlich über 3,6 Milliarden Dollar für Technologie aus. Viele Kreditgenossenschaften haben jedoch damit zu kämpfen, dass ihre Altsysteme nicht in der Lage sind, grundlegende digitale Bankdienstleistungen wie beispielweise das digitale Onboarding anzubieten, das sich während der Pandemie als unbedingt erforderliche Voraussetzung herauskristallisiert hat. Mbanq und Temenos werden gemeinsam eine schnelle digitale Transformation ermöglichen, sodass Kreditgenossenschaften ihren Mitgliedern wettbewerbsfähige Finanzdienstleistungen über alle Berührungspunkte hinweg anbieten können. Durch diese leistungsstarke Kombination wird überdies die für die Einführung und den Betrieb einer De-Novo-Kreditgenossenschaft erforderliche Zeitdauer verkürzt.

Diese Funktionen werden von der offenen Cloud-Technologie von Temenos unterstützt. Die Temenos Banking Cloud, bestehend aus den Bankdienstleistungen Temenos Transact, Temenos Infinity und Lifecycle Management, wird über REST-APIs an die Cloud-Plattform von Mbanq angebunden.

FinTechs und E-Commerce-Firmen, die Bankdienstleistungen wie Zahlungsverkehr und Kreditvergabe einbetten und ihr Produktportfolio erweitern möchten, anstatt ihre eigene Technologie zu entwickeln oder im Rahmen eines langwierigen und kostspieligen Prozesses eine Banklizenz einzuholen, wird Mbanq eine auf der Technologie von Temenos basierende Schnelllösung anbieten. Überdies wird Temenos den Banken wertschöpfende BaaS-Funktionen wie Kreditvergabe, Buy Now Pay Later (BNPL) oder Kreditkartendienste über Mbanq anbieten.

Max Chuard, CEO, Temenos, sagte: „Da wir die Strategie verfolgen, die Einführung von Banking-as-a-Service in Europa zu beschleunigen, freuen wir uns nun auf die Expansion in den USA. Auf Grundlage dieser strategischen Vereinbarung mit Mbanq eröffnen wir einen neuen Kanal für den BaaS-Bereich und erhöhen unsere Durchdringung des US-amerikanischen Kreditgenossenschaftsmarktes. Bestehende Kreditgenossenschaftskunden von Temenos werden von Credit Union-as-a Service profitieren und ihre Geschäfte nahtlos und kosteneffizient auf moderner Cloud-Technologie betreiben können. Gemeinsam mit Mbanq können wir die digitale Transformation für Kreditgenossenschaften unterstützen, da sie sich aufgrund des Wegfalls komplexer technologischer Verwaltungsvorgänge nun auf die Bereitstellung innovativer Bankdienstleistungen für ihre Mitglieder konzentrieren können.“

Mehr als 3.000 Finanzdienstleistungsinstitute auf der ganzen Welt nutzen die moderne Open-Cloud-Technologie von Temenos. Finanzinstitute können mithilfe der Temenos Banking Cloud Bankdienstleistungen in einer sicheren, sich ständig weiterentwickelnden Self-Service-Plattform nutzen, verwalten und pflegen und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle entwickeln.

Vlad Lounegov, CEO, Mbanq, führte aus: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem marktführenden Banktechnologie-Anbieter Temenos. Unterstützt durch die Temenos Banking Cloud bringt Mbanq ein Credit-Union-as-a-Service-Angebot auf den Markt, das alle betrieblichen Anforderungen einer modernen Kreditgenossenschaft automatisiert. Diese bahnbrechende Partnerschaft wird das Wachstum unseres Unternehmens fördern und beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Unternehmen dabei unterstützen, ihre Angebote, Technologien und Kundenerlebnisse in der digitalen postpandemischen Welt zu transformieren.“

Die CUSO der Mbanq setzt den Fokus auf eine schnelle digitale Transformation, damit Kreditgenossenschaften ihren Mitgliedern in Nischenmärkten nahtlos wettbewerbsfähige Finanzdienstleistungen über Online- und Mobilkanäle anbieten können.

