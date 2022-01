McAfee ist weiterhin führend im Online-Schutz für Verbraucher

Angesichts des schnellen Wandels der digitalen Welt steht McAfee weiter an der Seite von Verbrauchern und bietet weltweit führende Lösungen für den Online-Schutz

Heute informierte die McAfee Corp. (NASDAQ: MCFE, “McAfee”), der weltweit führende Anbieter von Online-Schutz, über den aktuellen Stand zu seinem reinen Verbraucherangebot und der zuvor bekanntgegebenen Veräußerung seines Enterprise-Geschäfts.

Im Juli 2021 hat McAfee den Abschluss des Verkaufs seines Enterprise-Geschäfts vorgenommen. Diese Transaktion ermöglichte es McAfee, sich gezielt auf sein Verbrauchergeschäft zu konzentrieren und seine Strategie, zum führenden Anbieter von Online-Schutz für Verbraucher zu werden, voranzutreiben.

„McAfee wahrt auch weiterhin die Privatsphäre, Sicherheit und Identität seiner Kunden, während sich die digitale Welt rasch weiterentwickelt“, sagte Gagan Singh, Executive Vice President & Chief Revenue und Product Officer, McAfee. „Wir vertreten weiter den festen Standpunkt, dass der wirksame Schutz ein persönliches Recht von Verbrauchern ist, und haben erst kürzlich wichtige Updates und Branchenneuheiten ausgerollt, darunter McAfee Total Protection und Protection Score, die online auf Verbraucher, einschließlich ihrer Privatsphäre und Identität, achtgeben.“

Das Geschäftsfeld McAfee Enterprise wurde von der Symphony Technology Group (STG) übernommen. STG gab letztes Jahr auch bekannt, dass sie FireEye, eine separate nachrichtendienstliche Sicherheitsfirma, gekauft habe. Zudem gab STG die Einführung von Trellix bekannt - ein Unternehmen, das aus der kürzlichen Zusammenführung von McAfee Enterprise und FireEye entstand.

„STG war der richtige Partner, um diese Veränderung für Unternehmenskunden und Mitarbeiter herbeizuführen, und wir freuen uns darauf, die weiterhin branchenweit führenden Auswirkungen zu sehen, die dieses neu kombinierte Unternehmen haben wird“, sagte Singh. „Was sich nicht geändert hat, ist, dass McAfee weiterhin an der Seite von Verbrauchern und Partnern rund um den Globus stehen wird.“

McAfee wird weiter wie gewohnt agieren und unentwegt daran arbeiten, Verbraucher in der ganzen Welt zu schützen. Wir bedanken uns bei all unseren Kunden und Partnern für ihre Treue und das gemeinsame Ziel, das Leben online mit Zuversicht zu genießen.

