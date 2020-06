McDonald‘s: Gefährliches Spiel!

Insgesamt lässt sich bei dem Wertpapier von McDonald’s seit dem dritten Quartal 2019 ein intakter Abwärtstrend ausmachen, dieser verlief zunächst in geordneten Bahnen, wurde aber durch den Corona-Crash bis auf 124,23 US-Dollar ausgedehnt. Doch in den anschließenden Wochen konnte sich die Aktie wieder rasch erholen und zunächst in den Bereich der Hürde um 187,55 US-Dollar zulegen. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer ging es schließlich im Ende Mai über die Runde Kursmarke von 200,00 US-Dollar weiter aufwärts. Doch dieser Ausflug scheint ein klein wenig voreilig gewesen zu sein, wie die jüngsten Kursabschläge mit einem entsprechend bärischen Signal in Form eines Island-Gaps verdeutlichen. Außerdem lässt sich seit Mitte Mai noch eine SKS-Formation ausmachen, die ebenfalls bärischen zu interpretieren ist und ein entsprechendes Verkaufssignal beherbergt. Im Donnerstagshandel konnten sich Käufer noch gegen den Verkaufsdruck stemmen, entscheidend wird jedoch der heutige Handelstag für das Wertpapier von McDonald’s werden.

Trend bereits gebrochen

Trotz des eindeutigen Trendbruchs kann sich McDonald’s noch auf vergleichsweise hohem Niveau halten. Doch Abgaben unter den 50-Tage-Durchschnitt signalisieren einen negativen Verlauf für das Wertpapier, zudem drückt die SKS-Formation auf die Stimmung der Investoren. Bei einem Kursrutsch unter 180,00 US-Dollar könnte der Stein endgültig ins Rollen geraten und Abgaben in den Bereich von 167,85 US-Dollar ermöglichen. Darunter wäre sogar ein Rücksetzer in den Bereich von 162,23 US-Dollar vorstellbar, womit die Anfang April gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden sollte. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bären schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short-Zertifikat WKN MA0KTF zurückgreifen. Um die aktuelle Lage jedoch signifikant zu entspannen, müsste McDonald’s zum Ende dieser Handelswoche mindestens über das Niveau von 190,00 US-Dollar ansteigen. Einen Freifahrtschein für einen Kursanstieg an die aktuellen Monatshochs bei 202,73 US-Dollar erhält das Papier jedoch erst oberhalb von 193,50 US-Dollar.

McDonald‘s (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 186,42 // 190,00 // 193,50 // 196,27 // 200,00 // 202,73 US-Dollar Unterstützungen: 181,34 // 178,07 // 174,71 // 170,00 // 167,85 // 162,23 US-Dollar

Fazit

Alleine der Trendbruch wäre schon ausreichend, um sukzessive Short-Positionen aufzubauen. Käufer versucht im gestrigen Handel noch dagegenzuhalten, daher wird ein Einstieg mit einem anschließenden Rücksetzer zurück auf 167,85 US-Dollar jedoch erst unterhalb von 180,00 US-Dollar wahrscheinlich. Das maximale Korrekturziel liegt bei 162,23 US-Dollar. Über ein Short-Engagement über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0KTF ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee anschließend eine Rendite von 130 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge dann bei 3,40 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts erfordert dagegen einen Ausstiegskurs im vorgestellten Zertifikat von 1,24 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA0KTF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,44 - 1,48 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 199,7611 US-Dollar Basiswert: McDonald‘s KO-Schwelle: 199,7611 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 184,29 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,40 Euro Hebel: 11,1 Kurschance: + 130 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

