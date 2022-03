McDonald’s – SKS-Formation aktiviert

Aktienmärkte rund um den Erdball befinden sich derzeit in scharfen Korrekturen, aber auch einst starke Titel können nicht mehr von der Gunst der Anleger profitieren, wie am Beispiel von McDonald’s zu erkennen ist. Dabei wurde das Korrekturpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft .

Das letzte markante Rallyehoch markierte die McDonald’s-Aktie Anfang dieses Jahres bei 271,15 US-Dollar und bekräftigte den vorausgegangenen Aufwärtstrend. Allerdings haben sich bereits im Januar erste ernst zu nehmende Warnzeichen mit Abschlägen in den Bereich von 245,25 US-Dollar eingestellt. Nach einem anschließenden Anstieg zurück an die Kursmarke von 260,00 US-Dollar folgte im Februar wieder eine scharfe Korrektur und ließ eine Trendwende in Form einer SKS-Formation zurück. Genau dieses Konstrukt wurde mit dem Rückfall in dieser Woche nun aktiviert. Zeitgleich rutschte McDonald’s noch unter den 50-Wochen-Durchschnitt ab, wodurch weitere Abschläge jetzt stark anzunehmen sind.

US-Märkte etwas stabiler

Obwohl ein signifikanter Unterschied zwischen den US und europäischen Märkten herrscht, ist die Signallage aus technischer Sicht bei der McDonald’s-Aktie als eindeutig zu bewerten. Das nun ausgelöste Verkaufssignal dürfte weitere Abschläge in Richtung 226,42 und darunter auf die vergleichsweise breite Horizontalunterstützung um 220,00 US-Dollar bereithalten. Eine weltweite Konjunkturabkühlung, ausgelöst durch den Russland-Ukrainer-Konflikt dürfte sich auch negativ auf die größte Fast-Food-Kette der Erde auswirken. Sollte auf der anderen Seite jedoch eine rasche Rückkehr mindestens über ein Kursniveau von 248,50 US-Dollar gelingen, würde sich eine gewisse Entspannung unter Aktionären durchsetzen können. Aber erst oberhalb von 260,00 US-Dollar wird ein Rücklauf zurück an die Rekordstände von 271,15 US-Dollar als wahrscheinlich angesehen.

Widerstände: 239,61; 242,96; 245,72; 247,63; 250,01; 252,38 US-Dollar

Unterstützungen: 235,68; 233,05; 226,42; 222,42; 213,50; 202,73 US-Dollar

McDonald´s in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2021 – 03.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

McDonald´s in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2017 – 03.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

Call Optionsschein auf McDonald´s für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag McDonald´s HB02SL 2,49 220,00 5,53 14.12.2022 McDonald´s HB0PAC 1,95 225,00 6,75 14.09.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.03.2022; 14:15 Uhr

Put Optionsschein auf McDonald´s für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag McDonald´s HB02SM 3,56 265,00 -4,24 14.12.2022 McDonald´s HR8PJU 1,49 225,00 -5,59 14.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.03.2022; 14:19 Uhr

