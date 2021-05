McDonald’s zahlt seit 45 Jahren eine Dividende

Die amerikanische Schnellrestaurantkette McDonald’s Corp. (ISIN: US5801351017, NYSE: MCD) gibt eine Quartalsdividende von 1,29 US-Dollar je Aktie bekannt. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 15. Juni 2021 (Record date: 1. Juni 2021).

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 5,16 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 232,18 US-Dollar bei 2,22 Prozent (Stand: 20. Mai 2021). Seit dem Jahr 1976, als der Konzern die Dividendenzahlung startete, erhöhte McDonalds jedes Jahr seine Ausschüttung. An der Börse ist die Aktie seit 1965 notiert. Im Oktober 2020 erfolgte eine Erhöhung um 3 Prozent oder 4 Cents im Vergleich zum Vorquartal.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. März) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,71 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 29. April 2021 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,11 Mrd. US-Dollar).

McDonalds betreibt in über 100 Ländern knapp 38.000 Restaurants. Die Restaurants werden zu über 93 Prozent von Franchise-Nehmern geführt. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 8,20 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 171,73 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Mai 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de