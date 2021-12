McPhy: Absichtserklärung mit Enel – grüner Wasserstoff für Italien

Nachdem Dienstag Plug Power ein Joint Venture mit Accona gegründet hat, um grünen Wasserstoff in Spanien und Portugal zu produzieren, zieht jetzt die Konkurrenz aus Frankreich nach. McPhy hat sich als Partner den italienischen Energie-Konzern als Partner ausgesucht. Gestarte werden soll in Sizilien. Große Auswirkungen auf den Aktienkurs hat die Nachricht heute allerdings nicht. Nach einem guten Start in den Tag liegt die Aktie mittlerweile nur noch minimal im Plus.

4 MW Elektrolyseur für Energiepark in Sizilien

McPhy und Enel Green Power haben heute eine Absichtserklärung über die Lieferung eines 4 MW alkalischen Druckelektrolyseurs der Augmented McLyzer-Reihe unterzeichnet. Geliefert wird der Elektrolyseur an einen erneuerbaren Energiepark in Carlentini, Sizilien. Ziel der Anlage ist die Bereitstellung von grünem Wasserstoff für ein Power-to-Gas-System und für schwer zu reduzierende Sektoren.

Aktie weiterhin ohne klaren Trend

Die Papiere des französischen Wasserstoffspezialisten zeigen ein ähnliches Bild, wie die meisten Vertreter aus der Branche. Allerdings fällt McPhy bei den Halbjahreszahlen doch etwas deutlicher aus der Reihe. Der Umsatz war Rückläufig und der Verlust wurde stark ausgebaut. Damit lebt die Aktie aktuell einzig und allein von der Fantasie in der Branche. Die kann bei einzelnen Werten aber auch schnell wieder verfliegen. Dies könnte bei McPhy schon am 25. Januar des kommenden Jahres sein. Da veröffentlichen die Franzosen ihren Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Am 8. März gibt es dann die vollständige Bilanz für 2021. Wer in der Aktie investiert ist, der sollte sich beide Tage im Kalender anstreichen. Wer überlegt in die Branche einzusteigen, der sollte vorher einen Blick auf die börsennotierte Konkurrenz werfen und überlegen, ob er hier nicht ein besseres Investment findet.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage McPhy