MDAX - Das Tauziehen kann beginnen!

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 31.802,39 Pkt (XETRA)

Investoren in den Nebenwerten hatten es ab vergangenem September nicht mehr leicht. Damals notierte der Index gerade auf einem Allzeithoch knapp oberhalb von 36.000 Punkten, ging anschließend jedoch in eine große Konsolidierung über. Die damit verbundene Hoffnung, nach Abschluss der Konsolidierung ein neues Allzeithoch zu erreichen, musste Mitte Januar begraben werden. Die Dreiecksformation wurde nach unten verlassen und der MDAX crashte bis auf 27.386 Punkte. Hier setzte vor drei Wochen jedoch eine deutliche Erholung ein und mittlerweile notiert der MDAX bereits wieder mehr als 15 % oberhalb seines letzten Tiefs.

Mit der hohen Volatilität in den vergangenen Wochen ist der MDAX alles andere als leicht zu greifen. Bewegt sich dieser nun in einem Abwärtstrend oder nicht? In diesem Zusammenhang könnten die nächsten Tage interessant werden, da die laufende Erholung den Widerstandsbereich um 32.000 Punkte erreicht. Hier könnten temporäre Gewinnmitnahmen folgen. Je geringer diese ausfallen, desto bullischer darf man auch in den kommenden Wochen nach vorne schauen. Kommt es hingegen vielleicht sogar zu einer größeren Topbildung, müsste noch einmal mit einem neuen Tief gerechnet werden.

V-Umkehr ist eine Option!

Auf Basis der aktuellen Strukturen im MDAX ist es durchaus möglich, dass das Schlimmste im Rahmen der Korrektur der letzten Wochen bereits überstanden ist. In Sicherheit aber können sich die Bullen noch nicht wiegen. Es ist schlicht und ergreifend die nächste Konsolidierung/Korrektur nach den jüngsten Erholungsgewinnen abzuwarten. Hier wird sich zeigen müssen, wie kraftvoll die Verkäufer zurückschlagen können. Der Bereich um 32.000 Punkte wäre jedenfalls kurzfristig eine gute Ausgangsbasis, um das Tauziehen zwischen Bullen und Bären zu starten.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

MDAX

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)