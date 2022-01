MDAX - Im Sell Off

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 32.243,23 Pkt (XETRA)

Seit Mitte vergangenen Jahres korrigiert der MDAX seitwärts, seit 6. Oktober hüpft das Kursgeschehen wie ein Bällchen auf dem roten EMA200 (auf Tagesbasis) auf und ab. Seit 2 Handelstagen reißt das Auffangnetz und der Index fällt wie ein Stein unten heraus.

In den USA stehen vor allem Techs und Smallcaps im Feuer. Aber auch ein Teil der Midcaps befindet sich in Abwärtskorrekturen. Diese Sektortrends kommen korrelationstechnisch auch am deutschen Aktienmarkt an, obwohl die EZB noch gar nicht ihre Geldpolitik strafft.

