MDax mit neuem Rekord, schwacher Autosektor, Abwarten vor Fed-Protokoll

An der Frankfurter Börse gibt heute der MDax den Ton an. Der hat es heute auf einen neuen Rekord geschafft. An den US-Börsen bleibt die Stimmung dagegen getrübt. Anleger warten auf das Sitzungprotokoll der US-Notenbank.

