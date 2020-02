MDS Global ernennt Steve Bowen zum Chief Executive Officer

MDS Global Ltd., ein führender BSS-as-a-Service-Anbieter, gibt heute bekannt, dass Steve Bowen zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Bowen wird die Nachfolge von Gary Bunney antreten, der beschlossen hat, für die nächste Phase der Entwicklung von MDS Global die Führung abzugeben.

Bowen bringt bei MDS Global mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unternehmensleitung ein und kann eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Führung expandierender Technologieunternehmen vorweisen. Vor seiner Tätigkeit bei MDS Global war Bowen hauptsächlich in der Beratungs- und Outsourcing-Branche tätig. Bei Accenture war er 10 Jahre lang in den Bereichen Technische Innovationen und Einzelhandel tätig; bei Xchanging, einem Unternehmen für Business Process Outsourcing, bekleidete er verschiedene Führungspositionen.

Die Hauptaufgaben von Bowen bei MDS Global werden darin bestehen, die Beschleunigung der Innovationen zu leiten, dabei Unternehmen, MVNOs und IoT-Dienstleister zu unterstützen und sich insbesondere mit den Fortschritten bei der Echtzeitverarbeitung, bei KI, Cloud-Computing und Netzwerkvirtualisierung zu befassen.

MDS Global, ein Unternehmen, das vor kurzem von Volaris übernommen wurde, wird das Firmenportfolio der kanadischen Eigentümergesellschaft nutzen, um seine internationale Präsenz sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen zu erweitern. Dieses Netzwerk wird dazu genutzt, Branchenlösungen zu liefern, die auf wegweisenden Technologien, Produkten und Dienstleistungen basieren.

„Es ist mir eine Ehre, dieses außergewöhnliche Unternehmen als Chief Executive Officer von MDS Global zu leiten“, so Bowen. „Das Unternehmen ist auf positivem Wachstumskurs; es ist sehr gut positioniert, um dank seiner starken Dynamik weiter zu wachsen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unserem herausragenden Führungsteam. MDS Global verfügt über talentierte Mitarbeiter, und wir werden die nächste Wachstumswelle nutzen, indem wir uns auch künftig auf den Kundenservice konzentrieren, innovative Lösungen anbieten und unseren Mitarbeitern die besten Karrierechancen bieten.“

Gary Bunney, der scheidende CEO, äußerte sich wie folgt: „Es war für mich ein Privileg, dass ich MDS Global durch eine starke Wachstumsphase führen durfte, in der wir das Unternehmen internationalisiert und unseren Kundenstamm erweitert haben. Ich freue mich, dass ich das Unternehmen in einem guten Zustand, mit einer starken Bilanz und mit einem versierten Führungsteam übergeben kann, das das Unternehmen nun weiter ausbauen und dessen Wert in den kommenden Jahren weiter steigern wird.“

Die Übergangsphase endet in diesem Monat: Die Ernennung von Steve Bowen zum CEO tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Neben seinem Know-how im Bereich der Technik und seiner Führungskompetenz begeistert er sich für gutes Essen und Trinken: Er ist gelernter Koch, der seinen Berufsabschluss an der Leith's School of Food and Wine erworben hat, und er besitzt Restaurants in Bristol und Cardiff.

Über MDS Global

MDS Global ist ein führender BSS-as-a-Service-Anbieter von VNO-, B2B- und IoT-Lösungen. Das Unternehmen kümmert sich um alle Aspekte der Monetarisierung, Absicherung und Kundensteuerung im Zusammenhang mit komplexen Produkten und Dienstleistungen. Das Angebot beinhaltet ein digitales Betriebsmodell im DevOps-Kontext, das die Erfahrungen der Stakeholder verbessert und eine beispiellose Geschäftsflexibilität bietet.

Zu den Kunden von MDS Global, das seinen Hauptsitz in Großbritannien hat, zählen BT Enterprise (GB), eir (Irland), iD Mobile von Dixons Carphone (GB), TalkTalk (GB), Telefónica (GB), Vodafone (Deutschland, Griechenland und Niederlande), Orange (Belgien), KPN (Niederlande) und Telia (Dänemark).

Weitere Informationen: www.mdsglobal.com.

