Das Investorenkonsortium aus Biowissenschaften und Lebensmittelindustrie, darunter Section 32, DSM Venturing, Dr. Rick Klausner, Dr. Jeffrey Leiden und bestehende Investoren, unterstützt Meatable bei der nächsten Wachstumsphase

Meatable, das Start-up-Unternehmen für kultiviertes Fleisch, hat in seiner Finanzierungsrunde der Serie A 47 Mio. USD aufgebracht, womit sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 60 Mio. USD beläuft. Meatable hat sein erstes Spitzenprodukt im Jahr 2020 fertiggestellt und will mit den neuen Mitteln die Kleinproduktion auf dem Biotech-Campus Delft vorantreiben und sein Produktportfolio diversifizieren.

Das Konsortium besteht aus Dr. Rick Klausner, Section 32, Dr. Jeffrey Leiden und DSM Venturing und umfasst bestehende Investoren wie BlueYard Capital, Agronomics, Humboldt und Taavet Hinrikus, die weiterhin ihre Unterstützung bekunden. Sie anerkennen die positiven Auswirkungen von kultiviertem Fleisch auf den Klimawandel, erkennen das Marktpotenzial für kultiviertes Fleisch in Höhe von mehreren Billionen Dollar und setzen darauf, dass Meatable die Skalierbarkeits- und Markteinführungsprobleme der Branche mit seiner patentierten Technologie opti-ox™ zu lösen vermag.

Dr. Rick Klausner, ehemaliger Direktor des US-amerikanischen National Cancer Institute und ehemaliger Executive Director der Abteilung Global Health bei der Bill & Melinda Gates Foundation, sieht großes Potenzial in Meatable und seiner Technologie.

„Wir sind entschlossen, Meatable bei seiner Mission zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen der Welt zu unterstützen. Wir sehen ein intelligentes Start-up-Unternehmen, das in kurzer Zeit viel erreicht hat. Es verfügt über ein großartiges Team und eine bahnbrechende Technologie, welche die Herausforderungen im Zusammenhang mit den globalen Problemen der Ernährungsunsicherheit, mit denen unser Planet konfrontiert ist, bewältigen kann“, sagte Klausner. „Es verfügt über die richtigen Zutaten, um die führende Wahl für nachhaltig und effizient produziertes Fleisch zu werden.“

Die unternehmenseigene Plattformtechnologie von Meatable ermöglicht einen grundlegend kostengünstigeren und skalierbareren Produktionsprozess. Sie reproduziert den natürlichen Prozess des Fett- und Muskelwachstums in Proportionen, die traditionelle Fleischstücke nachahmen. Es wird erwartet, dass der gesamte Prozess nach seiner vollständigen Entwicklung nur Wochen dauert, um Fleisch zu produzieren, während es Jahre dauert, um ein lebendes Tier zu züchten.

„Um die wachsende Nachfrage nach Fleisch weltweit befriedigen zu können, brauchen wir bahnbrechende Lösungen. Kultiviertes Fleisch hat das Potenzial, das Produkt, das wir lieben – nämlich Fleisch – weiterhin in einem viel effizienteren Produktionsprozess herzustellen. Rick Klausner, Jeffrey Leiden, Section 32 und DSM Venturing unterstützen uns darin, dieses Potenzial zu verwirklichen, was ein großer Schritt für Meatable ist“, sagte Krijn de Nood, CEO und Mitbegründer von Meatable. „Wir fühlen uns geehrt, eine gleichgesinnte Gruppe von Investoren begrüßen zu dürfen, die uns bei unserer Mission unterstützen – nachhaltige, gesunde und umweltverträgliche Technologien zu entwickeln, zu beschleunigen und zum Leben zu erwecken, die das menschliche Dasein verbessern können. Mit dieser Finanzierung sind wir auf dem besten Weg, unsere ersten Produkte auf den Markt zu bringen, um den weltweiten Appetit auf Fleisch nachhaltig zu stillen.“

Meatable zielt darauf ab, kultiviertes Fleisch zu produzieren, für das keine Tiere geschlachtet, weniger Treibhausgasemissionen freigesetzt und deutlich weniger Land und Wasser benötigt werden. Und im Gegensatz zu pflanzlichen Alternativen bietet das Endprodukt das volle Erlebnis des Verzehrs von echtem Fleisch mit der gleichen Textur, dem gleichen Geschmack und den gleichen ernährungsphysiologischen Vorteilen.

Nach der erfolgreichen Fertigstellung seines ersten Schweinefleisch-Produkts konzentriert sich Meatable derzeit auf die Weiterentwicklung von kultiviertem Schweine- und Rindfleisch. Die Technologie von Meatable ist an alle zellbasierten Arten anpassbar, einschließlich Kühe, Schweine, Schafe und Fische, und bietet dem Unternehmen eine große Chance für die weitere Produktentwicklung.

Meatable ist ein innovatives niederländisches Lebensmittelunternehmen, das bestrebt ist, das natürliche neue kultivierte Fleisch in großem Maßstab zu liefern. Dieses Fleisch sieht aus und schmeckt wie traditionelles Fleisch und hat auch das gleiche Nährwertprofil. Dank seiner unternehmenseigenen Technologie opti-ox kann Meatable Fleisch schnell, nachhaltig und ohne Tierleid produzieren. Das Unternehmen wurde 2018 von Krijn de Nood (CEO), Daan Luining (CTO) und Dr. Mark Kotter (Haupterfinder der Technologie opti-ox) gegründet. Meatable hat ein Expertenteam mit einzigartigem Wissen in Bereichen wie Molekularbiologie, Chemie, Gewebezüchtung, Bioprozessentwicklung, Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelwissenschaft zusammengebracht, um das natürliche neue Fleisch herzustellen. Folgen Sie Meatable: LinkedIn, Twitter.

