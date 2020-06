SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommern öffnet sich weiter für Touristen. In einer sechsstündigen Kabinettsklausur am Dienstag in Schwerin verständigte sich die Ministerrunde nach dpa-Informationen darauf, dass Busreisegruppen spätestens ab 10. Juli wieder Tagesausflüge in den Nordosten unternehmen dürfen. Individueller Tagestourismus mit Bahn oder Auto bleibt aber weiterhin untersagt./fp/DP/zb