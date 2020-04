Mecklenburg-Vorpommern führt Maskenpflicht in Geschäften ein

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommern führt vom kommenden Montag an eine Maskenpflicht in Geschäften ein. Das beschloss die Landesregierung nach Angaben der Staatskanzlei am Mittwoch. Zuvor hatte die Landesregierung bereits eine Maskenpflicht ab Montag für den öffentlichen Nahverkehr verfügt. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet./mni/DP/eas