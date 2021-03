Mecklenburg-Vorpommern öffnet Impfungen für nächste Gruppe

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommern hat den Corona-Impfstoff von Astrazeneca für die nächste Gruppe von Berechtigten freigegeben. Noch in dieser Woche kämen Impfteams der Landkreise in Kitas, Grund- und Förderschulen, um die Beschäftigten dort zu impfen, teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin mit. Nächste Woche könnten alle Menschen unter 65 Jahren, die der Prioritätsgruppe zwei zugeordnet sind, Impftermine vereinbaren./ili/DP/stw