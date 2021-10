Finanzmittel helfen Medable bei der Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung durch dezentralisierte klinische Studien

Medable Inc., die führende Cloud-Plattform für patientenzentrierte klinische Forschung, hat heute eine Series-D-Finanzierung in Höhe von 304 Millionen USD bekannt gegeben, durch welche die globale Einführung von digitalen und dezentralisierten klinischen Studien beschleunigt werden soll, um den universellen Zugang zu den neuesten Behandlungsmöglichkeiten für alle Menschen und alle Biologien zu ermöglichen. Die Finanzierungsrunde wurde von den neuen Investoren Blackstone Growth und Tiger Global und von dem bestehenden Investor GSR Ventures gemeinsam geleitet.Die Runde umfasst auch Anschlussinvestitionen von den bestehenden Investoren Sapphire Ventures und WTI.

Mit dieser vierten Finanzierungsrunde in 18 Monaten steigt die Gesamtkapitalbeschaffung von Medable auf 521 Mio. USD. Die neue Runde bringt die Bewertung von Medable auf 2,1 Mrd. USD, was das schnelle Wachstum des Unternehmens und seine Marktpräsenz als Anführer eines Wandels innerhalb der Branche hin zu dezentralisierten klinischen Studien bestätigt. Medable konzentriert sich auf den Einsatz digitaler Technologien, um klinische Studien für alle von überall her zugänglich zu machen, sodass Patienten schneller zu wirksamen Therapien kommen.

Medable setzt seine SaaS-Plattform (Software as a Service) bereits bei mehr als 150 dezentralisierten und hybriden klinischen Studien in 60 Ländern ein und betreut weltweit mehr als eine Million Patienten und Studienteilnehmer. Durch die Minimierung des Bedarfs an persönlichen Besuchsterminen in Prüfzentren erzielen Medable-Kunden beispiellose Ergebnisse – darunter eine um 200 Prozent schnellere Aufnahme von Patienten, eine Kundenbindungsrate von 90 Prozent und Kostensenkungen um 50 Prozent. Medable wurde in der „Decentralized Clinical Trial Products PEAK Matrix®“, einer Beurteilung der Everest Group, unlängst als Marktführer erwähnt.

„Technologien für dezentralisierte Studien sind für die Arzneimittelentwicklung während der Pandemie entscheidend, da sie weltweiten Fernzugriff ermöglichen und die Erforschung von COVID-Impfstoffen und anderen Therapien in Rekordtempo unterstützen“, sagte Dr. Michelle Longmire, CEO und Mitbegründerin von Medable. „Für Patienten ist es unerlässlich, dass die Life-Sciences-Branche dieses Innovationstempo aufrechterhält. Indem wir an der Schnittstelle von Tempo, Sicherheit und wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten, können wir unserer Meinung nach die Arzneimittelentwicklung wesentlich niederschwelliger gestalten – und letztlich den Menschen auf der ganzen Welt mehr wirksame Therapien bereitstellen.“

„Medable steht an der Spitze eines bedeutenden Paradigmenwechsels in Bezug auf die Durchführung von klinischer Forschung, der Bevölkerungsgruppen rund um die Welt besseren Zugang zu klinischen Studien bringt“, sagte Ram Jagannath, globaler Leiter der Healthcare-Abteilung bei Blackstone Growth und Tactical Opportunities. „Wir sind begeistert davon, uns mit Medable zur Unterstützung weiterer technologischer Fortschritte und zur Ausdehnung dieses wachstumsstarken Geschäftsfeldes zusammenzuschließen.“

„Durch den unermüdlichen Einsatz von Medable für patientenzentrisches Design, topaktuelle Innovationen und herausragende Produktqualität hat sich das Unternehmen als klarer Marktführer bei Technologien für dezentralisierte klinische Studien hervorgetan“, sagte Dr. Sunny Kumar, Partner bei GSR Ventures. „Wir sind hoch erfreut über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Michelle Longmire und ihrem Team, um den Patienten wichtige neue Therapien schneller als je zuvor bereitzustellen.“

„Dies ist eine Gelegenheit, welche die ganze Life-Sciences-Branche umgestalten wird“, sagte Jeff Kindler, ehemaliger Vorsitzender und CEO von Pfizer, derzeitiger CEO von Centrexion Therapeutics und Seniorberater bei Blackstone. „Langwierige und teure klinische Studien sind ein wesentlicher Engpass bei der Arzneimittelentwicklung. Durch Investitionen in die richtige Technologie und Verbesserungen bei den Abläufen können wir wesentliche Fortschritte machen, um mehr Behandlungen schneller zu den Patienten zu bringen und gleichzeitig die Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.“

Medable wird die Finanzmittel dafür einsetzen, um Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotech und klinischer Forschung bei der beschleunigten Entwicklung neuer Medikamente mit grundlegend neuen biowissenschaftlichen Technologien zu helfen. Medable wird sich darauf konzentrieren, den Zugang zu klinischen Studien weltweit zu verbessern, und weitere Investitionen in Technologien und Hilfsmittel für den Fernzugriff von Patienten tätigen, sodass Prüfzentren dezentralisierte Forschung mit den besten Technologien für die Patientenversorgung betreiben können. Medable wird zudem seine globalen Tätigkeiten erweitern und die Investitionen in seine SaaS-Technologieplattform und sein Partnerökosystem verstärken.

An früheren Investitionsrunden für Medable nahmen Sapphire Ventures, GSR Ventures, PPD, Inc. (Nasdaq:PPD), HealthX Ventures, Launchpad Digital Health und Streamlined Ventures teil.

Über Blackstone

Blackstone ist der weltweit größte Verwalter von alternativen Vermögenswerten. Wir streben positive wirtschaftliche Auswirkungen und eine langfristige Wertschöpfung für unsere Anleger, die Unternehmen, in die wir investieren, und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, an. Erreichen tun wir dies, indem wir Unternehmen mit außergewöhnlichen Mitarbeitern und flexiblen Geldmitteln bei der Lösung von Problemen behilflich sind. Unser verwaltetes Vermögen im Wert von 731 Mrd. USD umfasst Anlagevehikel in Bereichen wie privatem Beteiligungskapital, Immobilien, Staatsanleihen und Aktien, Biowissenschaften, Wachstumskapital, opportunistische und spekulative Kredite, Sachwerte und Sekundärfonds – alle auf globaler Basis. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackstone.com.Folgen Sie Blackstone auf Twitter @Blackstone.

Über GSR Ventures

GSR Ventures wurde 2004 gegründet und ist mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Mrd. USD eine der erfolgreichsten Risikokapitalgesellschaften der Welt für Unternehmen in der Frühphase. Wir fokussieren uns auf Jungunternehmen im Bereich Digital Health, die aufkommende Technologien zur Veränderung des Umfelds im Gesundheitswesen nutzen. Das Team bei GSR umfasst Gründer, Ärzte, Branchenveteranen und Wirtschaftsführer mit beispielloser Fachkompetenz. Weitere Informationen finden Sie unter www.grsventures.com.

Über Tiger Global

Tiger Global Management, LLC, ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf private und börsennotierte Unternehmen in globalen Branchen wie Internet, Software, Verbrauchsgüter und Zahlungsverkehr spezialisiert hat. Die Private-Equity-Strategie der Firma wurde 2003 ins Leben gerufen, und bisher wurden Investitionen in Hunderte von Unternehmen aus mehr als 30 Ländern und in allen Finanzierungsphasen von der Serie A bis vor dem Börsengang getätigt. Der Risikokapitalzweig der Gesellschaft will mit dynamischen Unternehmern an der Spitze von Firmen mit marktführendem Wachstum zusammenarbeiten – Beispiele dafür sind JD.com, Meituan, Facebook, LinkedIn, Spotify, Peloton, Credit Karma, Toast, Stripe, ByteDance, Stone, Warby Parker, Flipkart, Despegar, Ola und DiDi. Tiger Global wurde 2001 gegründet und hat ihren Firmensitz in New York sowie Niederlassungen in Hongkong, Peking, Singapur und Bengaluru.

Über Medable

Medable hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten schneller mit wirksamen Therapien zu versorgen, indem die klinische Arzneimittelentwicklung mit bahnbrechenden Technologien umgestaltet wird. Die digitale Plattform des Unternehmens optimiert Design, Rekrutierung, Bindung und Datenqualität für dezentrale Studien und ersetzt isolierte Systeme durch integrierte digitale Tools, Daten und Schnittstellen, um die Studiendurchführung zu beschleunigen. Medable verbindet Patienten, Prüfzentren und klinische Studienteams, um den Zugang, die Erfahrung und die Ergebnisse der Patienten zu verbessern. Medable ist ein privates, projektgestütztes Unternehmen mit Hauptsitz in der kalifornischen Stadt Palo Alto.

