Medable übernimmt mobile Anwendungen von LEO Pharma und erweitert globales Ingenieurteam und Präsenz in Europa

Medable Inc., der führende Softwareanbieter für patientenzentrierte klinische Studien, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen das zu LEO Innovation Lab gehörende, in Dänemark ansässige Unternehmen für digitale Gesundheitstechnik Omhu A/S übernommen hat. Omhu wurde im Jahr 2020 gegründet, um neue Wege zu entwickeln, Patienten und Ärzte bei Diagnose, Management und Behandlung von Hautkrankheiten zu unterstützen. Im Rahmen der Vereinbarung mit LEO Pharma A/S (Eigentümer von LEO Innovation Lab) wird Medable die mobilen Anwendungen von Omhu und ein Team aus 38 begabten Mitarbeitern mit signifikanter Erfahrung im Bereich digitale Gesundheitspflege und künstliche Intelligenz übernehmen.

Mit der Übernahme wird der globale Engineering-Talentpool von Medable erweitert, und Medable erhält einen dritten Standort in Europa, wo das Unternehmen an seinen im Juli gegründeten europäischen Hauptsitz im irischen Dublin und ein im Herbst gegründetes Schweizer Büro nahe dem Großraum Zürich anknüpft.

Zu den Software-Anwendungen von Omhu zählen Imagine, eine mobile App zur Hautbeobachtung, mit der man anhand von Smartphone-Fotos aufzeichnen kann, wie sich der Zustand der Haut im Laufe der Zeit ändert, Omhu Care, eine Telemedizin-App, über die die Nutzer von den internen Dermatologen von Omhu eine Einschätzung ihrer Hautsymptome erhalten, und Hudsvar, eine Triage-Telemedizinlösung, mit der die Verbraucher auf Grundlage einer Ferneinschätzung ihrer Fotos und ihrer Krankengeschichte durch einen Dermatologen die Wahrscheinlichkeit erfahren können, mit der sie bestimmte Hautkrankheiten bekommen werden.

„LEO Innovation Lab hat eine gute Erfolgsgeschichte mit der Entwicklung transformativer, patientenzentrierter digitaler Lösungen, und die Technologie und das Team bei Omhu sind ein gutes Beispiel dafür“, sagte Tim Smith, Chief Technology Officer und Mitgründer von Medable. „Wir freuen uns sehr, dass wir die patientenzentrierten Lösungen von Omhu in unsere Plattform aufnehmen können, und begrüßen das innovative, begabte Team von Omhu bei Medable.“

Omhu wurde im Jahr 2020 nach fünf Jahren Forschung und Entwicklung innerhalb des LEO Innovation Lab gegründet. Das Team möchte den Zugang für Patienten und die Behandlungsoptionen für Hautkrankheiten verbessern, die bis zu 30 Prozent aller hausärztlichen Beratungen in Europa ausmachen. In Dänemark z. B. führt ein Mangel an Dermatalogen dazu, dass die Patienten bis zu einer fachärztlichen Untersuchung bis zu 23 Wochen warten müssen. Dies hat sehr unangenehme Folgen für Alltag und Wohlbefinden.

„Ebenso wie Medable verbindet Omhu medizinische und wissenschaftliche Expertise, ein gründliches Verständnis des Bedarfs der Patienten und ihrer Ärzte und die Erforschung der Nutzung künstlicher Intelligenz zum Vorteil von Patienten und Ärzten“, sagte Christian Sejersen, vormals CEO von Omhu und jetzt Standortleiter bei Medable Kopenhagen. „Wir könnten keinen besseren Standort für unser Team finden, und wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin Innovationen liefern können, die die Lebensqualität für die Patienten verbessern.“

Anne Fleischer, CEO von LEO Innovation Lab, sagte: „Indem wir Omhu im Rahmen dieser Veräußerung komplett an Medable ausgliedern, stellen wir sicher, dass die großartigen Technologien, die von den sehr begabten Leuten bei Omhu entwickelt werden, weltweit noch mehr Menschen erreichen, ihnen helfen und ihre Situation deutlich verbessern können. Wir sind sehr stolz auf diesen Deal mit Medable.“

Medable setzt seine Plattform für Software as a Service bereits in mehr als 150 dezentralisierten und hybriden klinischen Studien in 60 Ländern ein und betreut weltweit mehr als eine Million Patienten und Studienteilnehmer. Die Kunden von Medable haben mit dezentralen und hybriden Studien eindrucksvolle Ergebnisse erzielt – einschließlich um 200 % schnellerer Anmeldungen, Bindungsraten von 90 % und Kostensenkungen um 50 %. Eine neue Studie des Tufts Center for the Study of Drug Development zeigt, dass mit dezentralen Studien aufgrund der verkürzten Studienzeitrahmen und anderer Faktoren im Durchschnitt finanzielle Nettogewinne in Höhe des Fünf- bis 14fachen bei Studien der Phasen II und III erzielt werden können.

Über Medable

Medable hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten schneller mit wirksamen Therapien zu versorgen, indem die klinische Arzneimittelentwicklung mit bahnbrechenden Technologien umgestaltet wird. Die digitale Plattform des Unternehmens optimiert Design, Rekrutierung, Bindung und Datenqualität für dezentrale Studien und ersetzt isolierte Systeme durch integrierte digitale Tools, Daten und Schnittstellen, um die Studiendurchführung zu beschleunigen. Medable verbindet Patienten, Prüfzentren und klinische Studienteams, um den Zugang, die Erfahrung und die Ergebnisse der Patienten zu verbessern. Medable ist ein privates, projektgestütztes Unternehmen mit Hauptsitz in der kalifornischen Stadt Palo Alto.

Über LEO Pharma

LEO Pharma verhilft Menschen zu gesunder Haut. Das Unternehmen ist einer der führenden Akteure im Bereich der medizinischen Dermatologie, kann auf eine stabile F&E-Pipeline und eine Vielzahl von Behandlungsweisen verweisen und besitzt Pioniergeist. LEO Pharma wurde 1908 gegründet und gehört der LEO Foundation. Das Unternehmen hat sich jahrzehntelang bei Forschung und Entwicklung engagiert, um die wissenschaftliche Dermatologie voranzubringen, und hat neue Behandlungsstandards für Menschen mit Hautproblemen gesetzt. LEO Pharma hat seinen Hauptsitz in Dänemark, beschäftigt ein globales Team aus 6.000 Mitarbeitern und betreut 93 Millionen Patienten in 130 Ländern. Im Jahr 2020 generierte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 10.133 Millionen DKK.

