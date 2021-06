Medical Properties & Etsy: 2 Top-Aktien, die stark in Wachstum investieren

Wachstum ist selbst für eine Top-Aktie wichtig. Oder, wenn man es anders formulieren möchte: Häufig ist das Wachstum das i-Tüpfelchen, das eine Top-Aktie erst einmal formt. Beschleunigen sich die Raten, so können wir von einer Kurssteigerung ausgehen. Enttäuschend ist hingegen eine Verlangsamung.

Die Aktien von Medical Properties und von Etsy könnten zwei Top-Aktien sein, die mit Wachstum überzeugen. Obwohl die Ansätze als E-Commerce-Akteur und REIT unterschiedlich sind, spielen Zuwächse eine signifikante Rolle. Ideal erscheint es daher, wenn solche Aktien mithilfe von Investitionen den Wachstumsmotor ankurbeln. Schauen wir im Folgenden einmal, wie das bei diesen beiden Aktien funktionieren könnte.

Top-Aktie Medical Properties: 3,4 Mrd. US-Dollar für Wachstum

Eine erste Top-Aktie, die gerade jetzt in weiteres Wachstum investiert hat, ist die von Medical Properties. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat alleine im Juni bislang mithilfe von zwei Tranchen rund 1,85 Mrd. US-Dollar in die Erweiterung des eigenen Portfolios investiert. Im Fokus dabei sind Übernahmen von Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen, die das Immobilienportfolio erweitern.

Insgesamt belaufen sich die Investitionen in diesem Jahr bereits auf 3,4 Mrd. US-Dollar. Zahlen, die zeigen: Die Top-Aktie Medical Properties will mit hohen Einsätzen das Wachstum ankurbeln. Das Kalkül dahinter ist relativ simpel: Wenn es mehr Immobilien gibt, klettern die Umsätze und auch die Funds from Operations je Aktie. Und eben auch die Dividende.

Auch hier kann Medical Properties glänzen. Zuletzt kletterte die Dividende um ca. 4 % im Jahresvergleich, was deutlich unter den operativen Wachstumsraten liegt. Mit dem Spread existiert jedoch Spielraum für weitere Zukäufe. Ein insgesamt spannendes Geschäftsmodell, das auf moderates Wachstum ausgelegt ist. Mit einer Dividendenrendite von derzeit über 5 % könnte die fundamentale Bewertung zudem attraktiv bis günstig sein.

Etsy-Aktie: Strategischer Zukauf für die Nische

Auch Etsy ist eine Top-Aktie, die zuletzt in weiteres Wachstum investiert hat. Wenn auch nicht so stark wie Medical Properties. Trotzdem erkennen wir, dass mithilfe von anorganischen Optionen der operative Kurs beschleunigt werden könnte.

Das Ziel, in das das Management investiert hat, heißt Depop. Hierbei handelt es sich um eine Secondhand-Plattform für Modeartikel. Insbesondere in Großbritannien ist diese Plattform beliebt. Und wächst im Heimatmarkt besonders stark. Auch hier könnte sich das Kalkül entsprechend auszahlen.

Die Top-E-Commerce-Aktie Etsy hat historisch gesehen bereits des Öfteren auf solche Zukäufe gesetzt. Zuletzt ist es beispielsweise Reverb gewesen. Davor hingegen Dawanda. Mit solchen Schritten kann sich das Wachstum definitiv beschleunigen. Womöglich erfolgt der Schritt auch zu einem idealen Zeitpunkt. Die Beschleunigung während der Pandemie lässt derzeit nach. Für das zweite Quartal rechnet die Prognose lediglich mit 15 bis 25 % Umsatzwachstum. Ein anorganisches Wachstum als Komponente könnte hier weitere Prozentsätze herauskitzeln.

Der Artikel Medical Properties & Etsy: 2 Top-Aktien, die stark in Wachstum investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Medical Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2021

Geschäftsmann mit Diagramm von finanziellem Gewinnwachstum von Aktienmarkt Investitionen.