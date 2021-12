Medical Properties mit über 5 % Dividendenrendite: 3 relevante Dinge für 2022

Medical Properties kommt weiterhin als Real Estate Investment Trust auf über 5 % Dividendenrendite. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt der Wert sogar bei 5,1 %. Das könnte eine interessante Basis sein, vor allem auch für Einkommensinvestoren im Jahr 2022.

Eine erste Sache, die ich im Jahr 2022 bei Medical Properties beobachte, ist die Dividende selbst. Neben der Beständigkeit ist es vor allem das Wachstum. Der REIT erhöhte zuletzt die Dividende um einen Cent pro Vierteljahr und Quartal. Bei einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 65 % wäre grundsätzlich eine Menge mehr möglich. Genau das zusammen mit der hohen initialen Dividendenrendite könnte die Basis für eine starke Dividendenaktie sein.

Allerdings gilt: Es gibt auch andere unternehmensorientierte Dinge. Hier sind zwei weitere Sachen, die im nächsten Börsenjahr meinen Fokus einnehmen. Wobei es natürlich auch um die Dividende geht, die ohne Zweifel nicht uninteressant ist.

Medical Properties neben 5 % Dividendenrendite: Wachstum!

Medical Properties ist neben einer starken Dividende und über 5 % Dividendenrendite auch für sein operatives Wachstum bekannt. Der Real Estate Investment Trust schaffte es im letzten Quartal, die Funds from Operations von 0,41 US-Dollar auf 0,44 US-Dollar zu steigern. Das entsprach einem Wachstum von 7,3 % im Jahresvergleich. Wobei eine solche Wachstumsrate eigentlich sogar unterdurchschnittlich ist.

Wenn Medical Properties weiterhin ein Wachstum im höheren einstelligen Prozentbereich oder sogar im zweistelligen schafft, ist die Bewertung zu preiswert. Das Kurs-FFO-Verhältnis beläuft sich schließlich zum jetzigen Zeitpunkt gerade einmal auf ca. 12,5. Dabei findet eine konsequente Neubewertung der Zuwächsen statt.

Im Endeffekt ist das moderate Wachstum ein GameChanger. Natürlich auch für die Dividende, wobei hier sowieso ausreichend Spielraum vorhanden wäre. Aber vor allem mit Blick auf eine im Allgemeinen eher preiswerte Bewertung.

Investitionen & Finanzierung vom weiteren Wachstum

Das Management von Medical Properties kann jedoch auch auf einen Track-Record von weiterem Wachstum in 2021 blicken. Per Ende des dritten Quartals flossen 1,5 Mrd. US-Dollar in Immobilien-Deals. Das zeigt, dass hier eine Menge für die Zukunft und moderate Zuwächse investiert wird. 2022 sollte diese Tendenz idealerweise weiterhin Bestand haben.

Dabei hat sich Medical Properties aber auch anderer Finanzierungsquellen bedient. Grundsätzlich bietet das Ausschüttungsverhältnis natürlich einen hervorragenden Hebel für weitere Zukäufe. Aber zuletzt sind unter anderem auch 500 Mio. Euro finanziert worden, die wiederum das Wachstum finanzieren.

Mit solchen Zukäufen und einem Portfolio von ca. 400 Immobilien kann Medical Properties auch in Zukunft moderate Zuwächse aufrechterhalten. Sowie perspektivisch auch die Dividende konsequent und langfristig erhöhen. Ich erkenne jedenfalls einen guten operativen Weg, den der Real Estate Investment Trust gerne 2022 weiterführen kann. Nicht nur mit Blick auf die Dividende, nein, sondern eben auch operativ.

Der Artikel Medical Properties mit über 5 % Dividendenrendite: 3 relevante Dinge für 2022 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images