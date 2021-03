Medical Properties vs. Innovative Industrial Properties: Der REIT ist attraktiver!

Medical Properties und Innovative Industrial Properties sind zwar zwei Real Estate Investment Trusts (kurz REITs). Allerdings in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung sehr, sehr verschieden. Das wiederum führt heute dazu, dass wir uns die beiden spannenden Dividendenaktien einmal näher ansehen.

Natürlich erneut mit der Frage, ob Medical Properties oder Innovative Industrial Properties jetzt attraktiver ist. Wobei die Antwort, wie so oft, natürlich eigentlich ist: Welcher Name ist für welchen Investorentyp die bessere Wahl?

Medical Properties: Günstig & moderates Wachstum

Der erste REIT, den wir dabei etwas näher unter die Lupe nehmen wollen, ist Medical Properties. Den Mix können wir grob gesagt wie folgt einordnen: Der REIT ist günstig und von einem moderaten Wachstum geprägt. Das wiederum wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen.

Die Aktie von Medical Properties notiert derzeit auf einem Aktienkurs von 21,94 US-Dollar. Gemessen an zuletzt mehrmals ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie von 0,41 US-Dollar pro Vierteljahr liegt das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 13,4. Mit einer Quartalsdividende von 0,28 US-Dollar kommt Medical Properties zudem auf eine Dividendenrendite von knapp über 5 %. Ein ziemlich preiswertes Bewertungsmaß, wobei das Ausschüttungsverhältnis offensichtlich Raum für weiteres Dividendenwachstum bietet.

Die Magie hinter der günstigen Bewertung von Medical Properties ist jedoch das moderate Wachstum. Zuletzt steigerte der US-REIT die eigenen Funds from Operations von 0,35 US-Dollar im Vorjahr auf das derzeitige Niveau. Möglich machen das Investitionen in weitere Krankenhäuser und Kliniken, die ein solides Wachstum ermöglichen. Die günstige Bewertung, die starke Dividende und das moderate Wachstum formen hier entsprechend einen ziemlich attraktiven Mix.

Innovative Industrial Properties: Einfach nur Wachstum!

Ein zweiter REIT, der grundsätzlich besonders spannend ist, ist außerdem der von Innovative Industrial Properties. Vielleicht ein, zwei Sätze vorab: Die Bewertung ist nämlich hier alles andere als preiswert. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 188,48 US-Dollar und zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie von 1,36 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 34,6. Die derzeitige Dividendenrendite liegt gemessen an einer Quartalsdividende von 1,24 US-Dollar bei 2,63 %. Trotzdem: Auch das könnte attraktiv sein.

Innovative Industrial Properties hat zwar zuletzt beim Wachstum der Funds from Operations ein wenig geschwächelt. Eigentlich basiert die Investitionsthese jedoch darauf, dass dieser spezielle REIT überproportional vom Wachstum in der Cannabis-Branche profitieren kann. Nicht selten konnte der REIT ein Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie von über 100 % ausweisen. Zuletzt waren es immerhin noch 48 %, ehe das Wachstum im vierten Quartal plötzlich gerade so zweistellig gewesen ist.

Die Chance im Wachstumsmarkt Cannabis ist jedoch ungebrochen groß. Zumal sich der Markt regional auch innerhalb der USA weiter öffnet. Hier könnten daher langfristig noch deutlich zweistellige Wachstumsraten winken. Ja, auch bei der Dividende.

Meine Wahl!

Grundsätzlich gilt: Ich würde mich mit Blick auf die größere Chance eher für Innovative Industrial Properties entscheiden. Das Potenzial der Dividende und des Wachstums könnte größer sein. Wobei es natürlich auch das Risiko ist.

Trotzdem ist auch Medical Properties mit seiner eher konservativen Klasse, der günstigen Bewertung und dem starken Wachstum eine solide Wahl. Beide könnten daher Top-REITs sein, wobei es eben erneut Nuancen sind, die entscheiden.

