Medien: Abschied von Vettel bei Ferrari am Saisonende steht fest

BERLIN (dpa-AFX) - Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel soll das Formel-1-Team Ferrari laut übereinstimmender Medienberichte am Jahresende verlassen. Das meldeten die "Bild", "Auto, Motor und Sport" sowie "Motorsport-Total.com" in der Nacht zum Dienstag. Demnach wird der 32-Jährige aus Heppenheim seinen Vertrag bei der Scuderia nicht verlängern und die Italiener nach dann sechs Jahren verlassen. Beide Seiten konnten sich demnach nicht auf einen neuen Kontrakt einigen, schon am Dienstag könnte der Schritt öffentlich gemacht werden. Zunächst gab es dafür keine Bestätigung.

Bislang jagte Vettel vergeblich seinem Traum hinterher, genau wie Vorbild Michael Schumacher mit Ferrari Weltmeister zu werden. In der Vorsaison belegte er den enttäuschenden fünften Platz in der WM und musste sich erneut den übermächtigen Mercedes geschlagen geben. Auch sein aufstrebender Stallrivale Charles Leclerc landete vor ihm. Der 22 Jahre alte Monegasse unterschrieb bereits vor Weihnachten 2019 ein bis Ende 2024 gültiges Arbeitspapier. Leclerc ist die große Hoffnung des Teams für die Zukunft, während Vettel angeblich zuletzt nur noch ein Vertrag für ein weiteres Jahr angeboten bekommen haben soll.

Vettel hatte zuletzt in einer Videokonferenz gesagt, dass es keine zeitliche Deadline für eine Verlängerung gebe. "Wie auch immer der Deal aussehen wird, das Team und ich werden uns damit wohl fühlen müssen", hatte der Deutsche, der seit seiner Ankunft bei Ferrari zur Saison 2015 nicht an die Erfolge mit Red Bull anknüpfen konnte, dabei gesagt. Seine vier WM-Titel hatte er zwischen 2010 und 2013 mit dem damals fast unschlagbaren Red-Bull-Rennstall eingefahren.

In diesem Jahr ging es für Vettel noch gar nicht auf die Strecke. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden bislang alle geplanten Rennen entweder verschoben oder abgesagt. Derzeit ist der Start der Formel-1-Saison für den 5. Juli in Österreich anvisiert./two/DP/zb