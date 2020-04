Medien - Anhebung des Kurzarbeitergeldes umstritten

Berlin (Reuters) - Nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in der Corona-Wirtschaftskrise für eine rasche Anhebung des Kurzarbeitergeldes ausgesprochen.

"Ich appelliere an alle Beteiligten, sich jetzt schnell auf eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zu verständigen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland warten dringend darauf", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag. Dies wäre insbesondere für die Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft und der Gastronomie ein wichtiges Signal. "Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich so verlangsamt, dass wir jetzt den Einzelhandel weitgehend wieder öffnen können. Im Tourismus ist das noch nicht möglich", erklärte Schwesig. Mecklenburg-Vorpommern sei das Tourismusland Nummer Eins in Deutschland. "Gerade für uns wäre die Anhebung des Kurzarbeitergeldes ein wichtiger Schritt."

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) lehnte hingegen eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes ab. "Eine generelle Forderung nach Aufstockung des Kurzarbeitergeldes erscheint nicht zielführend, um den berechtigten Anliegen von Arbeitnehmern mit niedrigen Einkommen gerecht zu werden", sagte Pinkwart der in Düsseldorf erscheinenden Zeitung "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Denn vielfach nutzen Betriebe die Möglichkeit, das Kurzarbeitergeld steuerlich begünstigt aufzustocken, weshalb der monatliche Ausfall des Nettoeinkommens für Arbeitnehmer sehr unterschiedlich ist. Deswegen müssen wir differenziertere Möglichkeiten in Betracht ziehen, um besonders belasteten Arbeitnehmern wirksam helfen zu können." Achim Wambach, Präsident des Forschungsinstitutes ZEW, warnt vor falschen Anreizen: "Die Bundesregierung muss aufpassen, wenn sie einerseits Maßnahmen zum Wiederhochfahren der Wirtschaft plant, es aber andererseits für Unternehmen attraktiver macht, Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken", sagte er der der Zeitung. "Der Adressat der Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und der Zeitraum der Aufstockung sollten deshalb gut überlegt sein."

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechnet mit einer Einigung auf eine befristete Anhebung des Kurzarbeitergelds. Über eine dafür notwendige Gesetzesänderung werde derzeit in der Bundesregierung beraten, auch mit den Sozialpartnern gebe es Gespräche, sagte der SPD-Politiker am Samstag den Nachrichtensendern ntv und Welt. "Ich bin dafür, dass man zumindest für drei Monate, für den Zeitraum Mai, Juni und Juli, das Kurzarbeitergeld aufstockt." Zuvor hatte schon Bundesfinanzminister Olaf Scholz Handlungsbedarf beim Kurzarbeitergeld signalisiert, mit dem in der Virus-Krise Millionen Beschäftigte eine Zwangspause überbrücken. Es gebe viele Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber die Ausgleichszahlung von 60 oder 67 Prozent des Lohnausfalls durch die Bundesagentur für Arbeit nicht aufstockten, sagte Scholz am Freitag. Die SPD-Linke im Bundestag forderte eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds für niedrige Einkommen auf 80 (für Beschäftigte mit Kindern 87) Prozent.