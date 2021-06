Medien - Irans größtes Marineschiff gesunken

Dubai (Reuters) - Irans größtes Marineschiff ist Medienberichten zufolge nach einem Brand an Bord im Golf von Oman gesunken.

Die Besatzung sei rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, berichteten das iranische Fernsehen und Nachrichtenagenturen am Mittwoch. Auf der "Charg" sei in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Über Stunden sei versucht worden, dass Schiff zu retten. "Alle Bemühungen waren umsonst, es ist gesunken", berichtete die halb-amtliche Nachrichtenagentur Fars.

Der Vorfall ereignete sich während einer Übung in der Nähe des iranischen Hafens Dschask nahe der Straße von Hormus, die den Golf von Oman mit dem Persischen Golf verbindet. Es ist eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen weltweit und vor allem für den Erdöl-Transport von Bedeutung.