Medien - Mindestens elf Demonstranten im Nordwesten Myanmars getötet

(Reuters) - In Myanmar sind bei Protesten erneut mehrere Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden.

Bei heftigen Zusammenstößen in der Stadt Taze im Nordwesten seien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen worden, berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Soldaten hätten am Mittwochabend auf Demonstranten gefeuert. Diese hätten sich mit Jagdgewehren, Messern und Brandsätzen gewehrt. Es gebe rund zwanzig Verletzte. Über mögliche Opfer unter den Soldaten gab es zunächst keine Angaben.

Taze liegt in der Nähe der Stadt Kale, wo bei ähnlichen Auseinandersetzungen am Mittwoch mindestens elf Menschen getötet wurden. Auch in der Wirtschaftsmetropole Yangon protestierten erneut zahlreiche Menschen gegen den Putsch des Militärs und für die Rückkehr zur Demokratie. Zahlreiche Menschen platzierten Schuhe mit Blumen darin, um der Opfer der Proteste zu gedenken.

Der in Myanmar und im Nachbarland Thailand sehr bekannte Sänger und Schauspieler Paing Takhon, der sich dem Protest gegen den Putsch angeschlossen hatte, sei festgenommen worden, sagte seine Schwester Thi Thi Lwin der Nachrichtenagentur Reuters. Militärangehörige hätten ihn am frühen Morgen aus dem Haus ihrer Eltern in Yangon mitgenommen. Es sei nicht klar, wohin sie ihren Bruder gebracht hätten.

Die Militärregierung geht gegen Dutzende Künstler und Influencer vor, die die Protestbewegung unterstützen. Bereits am Dienstag wurde mit Zarganar der bekannteste Comedian des Landes festgenommen. Insgesamt wurden Hunderte Haftbefehle verhängt. Der Gefangenenhilfsorganisation AAPP zufolge werden fast 2900 Menschen in Gewahrsam gehalten. Rund 600 Zivilisten seien bislang in den Unruhen getötet worden.

In London rief der Botschafter Myanmars, Kyaw Zwar Minn, die britische Regierung auf, Gesandte der Militärregierung nicht anzuerkennen und sie in ihre Heimat zurückzuschicken. Er war am Mittwoch von seinem Stellvertreter auf Geheiß der Militärregierung aus dem Botschaftsgebäude ausgesperrt worden. Über einen Sprecher ließ Kyaw Zwar Minn erklären, er sei vom Militärregime in seine Heimat zurückbeordert worden. Seither weigere er sich, dessen Anweisungen zu befolgen. Er sei überzeugt, dass die Regierung des Vereinigten Königreiches nicht mit denjenigen zusammenarbeiten werde, die für die Militärjunta arbeiten.

Myanmars Militär hatte am 1. Februar geputscht und die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie etliche Führungspersonen ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NDL) inhaftiert. An dem Tag hätte das am 8. November gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen sollen. Die NDL hatte die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen, das Militär erkennt das Ergebnis aber nicht an, spricht von Betrug und hat den Ausnahmezustand verhängt. Suu Kyi werden mehrere Vergehen vorgeworfen, für die sie eine Haftstrafe von bis zu 14 Jahren erhalten könnte. Ihre Anwälte bezeichnen die Anschuldigungen gegen die 75-jährige Friedensnobelpreisträgerin als haltlos.