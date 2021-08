Medien - Russland baut Militäranlagen auf Kurilen vor Japan aus

Moskau (Reuters) - Russland baut laut einem staatlichen Medienbericht seine militärische Infrastruktur auf der zum Teil von Japan beanspruchten Kurilen-Inselkette in Ostasien aus.

Mehr als 30 Gebäude habe das Militär errichtet, meldete die Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Darunter befänden sich sieben Mannschaftsquartiere auf Iturup und Kunaschir. Diese beiden Inseln liegen in der Nähe der japanischen Insel Hokkaido. Die Sowjetunion hatte die Inseln gegen Ende des Zweiten Weltkriegs annektiert, Japan fordert ihre Rückgabe. Der Streit hat die beiden Länder bis heute davon abgehalten, einen formellen Friedensvertrag zu unterzeichnen.

Dem Bericht zufolge plant Russland noch weitere Einrichtungen. Details wurden nicht genannt.