Medien - Sicherheitskräfte nehmen in Hongkong Dutzende Aktivisten fest

Hongkong (Reuters) - Sicherheitskräfte in Hongkong haben örtlichen Medien zufolge am Mittwoch mehr als 50 pro-demokratische Aktivisten festgenommen.

Diesen werde vorgeworfen, ein umstrittenes neues Sicherheitsgesetz in der chinesischen Sonderverwaltungszone verletzt zu haben. Es wäre die größte Aktion der Behörden gegen die Opposition seit der Einführung des Gesetzes. China hatte es trotz scharfer internationaler Proteste verabschiedet. Der Regierung in Peking zufolge sollen damit Abspaltung, Subversion, und Terrorismus bekämpft werden. Viele westliche Staaten werfen China dagegen vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratie-Bewegung dort mundtot machen zu wollen.