Medien- und Werbewirtschaft beschwert sich bei Kartellamt über Apple

Düsseldorf/Berlin (Reuters) - Große Verlagshäuser und Werbetreibende werfen dem US-Konzern Apple vor, mit einem neuen Betriebssystem seine Marktmacht zu missbrauchen.

Mehrere Verbände legten dazu eine Beschwerde beim Bundeskartellamt ein, wie sie am Montag mitteilten. Auf den Plan gerufen hat die Vertreter von Verlagen und Agenturen das Apple-Programm ATT, das unter anderem die Nutzer von iPhones fragen soll, ob sie Tracking zulassen wollen. Apps ohne ATT (App Tracking Transparency) wolle Apple nicht mehr genehmigen. "Durch diese einseitig auferlegten Maßnahmen schließt Apple faktisch alle Wettbewerber von der Verarbeitung kommerziell relevanter Daten im Apple-Ökosystem aus", beklagen die Verbände. Seine eigenen Dienste nehme der US-Riese aber von der geplanten Änderung aus und sammle selbst weiter Nutzerdaten.

Ein Sprecher des Kartellamts bestätigte den Eingang der Beschwerde. Die Wettbewerbshüter würden diese nun anschauen. Apple erklärte, Privatsphäre sei ein grundlegendes Menschenrecht. "Den Nutzer:innen gehören ihre Daten und sie sollten selbst entscheiden können, wie ihre Daten verwendet werden und von wem", teilte der Konzern mit. Mit dem Betriebssystem iOS 14 gebe man Nutzern die Möglichkeit zu entscheiden, "ob sie Apps erlauben wollen, sie zu tracken, indem ihre Informationen mit Daten von Drittanbietern zu Werbezwecken verknüpft oder mit Datenbrokern geteilt werden". Zudem betonte der US-Technologieriese: "Diese Regeln gelten für alle Entwickler gleichermaßen – auch für Apple."

Bei den Beschwerdeführern handelt es sich um ein Bündnis aus Verbänden der deutschen Medien- und Kommunikationswirtschaft, darunter der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW), der Verband Deutsche Zeitschriftenverleger (VDZ), der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), die Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung (agof) und der Markenverband. Die Verbände sehen in Apples Vorgehen den Versuch, der Werbewirtschaft den Zugriff auf wettbewerbsrelevante Daten in unzulässiger Weise zu erschweren. Die Beschwerdeführer stützen sich dabei auf neue Vorschriften im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), die Anfang des Jahres in Kraft getreten sind und dem Kartellamt ein effektiveres Durchgreifen gegen Missbrauchsverhalten von Plattformunternehmen wie Apple ermöglichen.

In Frankreich waren Werbe-Verbände mit einer ähnlichen Wettbewerbsbeschwerde gegen Apple vorerst gescheitert. Die dortigen Wettbewerbshüter wiesen jüngst eine Anfrage von Werbe-Verbänden zurück, die ein Aussetzen der Regeln erreichen wollten. Es war die erste Entscheidung in Europa in einem solchen Fall.