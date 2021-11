Medien - US-Republikaner übernehmen Macht im Bundesstaat Virginia

Fairfax (Reuters) - Die US-Republikaner haben Medienberichten zufolge bei einer vielbeachteten Wahl im Bundesstaat Virginia den Demokraten von Präsident Joe Biden das Gouverneursamt abgejagt.

Der politische Neuling Glenn Youngkin setzte sich gegen den Demokraten Terry McAuliffe durch, wie die Sender CNN und NBC in der Nacht auf Mittwoch berichteten. Der demokratische Amtsinhaber Ralph Northam durfte nach der Verfassung des Staates nicht für eine zweite Amtszeit in Folge antreten. Am Dienstag fanden in den USA auch zahlreiche weitere Wahlen auf Landes- und Kommunalebene statt.

Die Abstimmung in Virginia galt als Votum über Bidens bisherige Regierungszeit und als eine Vorschau auf die Kongresswahl im kommenden Jahr, bei der ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu bestimmt werden. Bidens Zustimmungswerte sind einer jüngsten Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge auf den niedrigsten Stand seiner Amtszeit gefallen. Die nächste Präsidentenwahl findet 2024 statt.