Medienkonzern Fox gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Medienkonzern Fox Corporation (ISIN: US35137L1052, NASDAQ: FOXA) kündigte am Dienstag eine halbjährliche Dividende von 0,23 US-Dollar an. Die Zahlung erfolgt am 7. April 2021 (Record day: 10. März 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,46 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,73 US-Dollar (Stand: 9. Februar 2021) entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,50 Prozent. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 4,09 Mrd. US-Dollar nach 3,78 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am 9. Februar berichtet wurde. Der Gewinn sank nach 314 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf nun 230 Mio. US-Dollar. Im Jahr 2018 kündigte Walt Disney die Übernahme des Großteils des Medienkonzerns 21st Century Fox für rund 71 Mrd. US-Dollar an. Die Anteile, die Disney nicht erworben hat, werden seit März 2019 als Fox Corporation weitergeführt. Die Aktie der Fox Corporation ist in der Folge seit dem 19. März 2019 an der Wall Street gelistet. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 19,17 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de