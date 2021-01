MEDIOS - Hier läuft bislang alles nach Plan

Medios AG - WKN: A1MMCC - ISIN: DE000A1MMCC8 - Kurs: 38,100 € (XETRA)

Die Medios-Aktie stellte ich nach einer "Gamechanger-News" Ende November vor. Der Wert zog bereits in der Vorbörse deutlich an und eröffnete auf XETRA mit einer großen Kurslücke. Anschließend kletterte die Aktie bis zum ersten Ziel bei 37,20 EUR. Um diese Marke pendelte der Nebenwert seit einigen Wochen. In der Spitze erreichte der Small Cap einen Kurs von 39,13 EUR.

Diese Marke kann nun als weiterer Trigger verwendet werden. Die Konsolidierung auf hohem Niveau ist trendbestätigend zu werten. Steigt die Medios-Aktie über 39,13 EUR an und bestätigt diesen Ausbruch in den Folgetagen, wäre Platz in Richtung des Allzeithochs bei 42,00 EUR vorhanden. Kann auch dieser Widerstand aus dem Markt genommen werden, entstehen langfristige Kaufsignale. Als neuer Bezugspunkt für Absicherungen dienen die Tiefs der Konsolidierung. Stopps könnten folglich, sollte der Ausbruch zur Oberseite gelingen, unter die Marke von 36,00 EUR nachgezogen werden.

Fundamental betrachtet haben die Analysten inzwischen freilich neu gerechnet und die Übernahme von Cranach Pharma in den Schätzungen berücksichtigt. Demnach dürfte der Umsatz in diesem Jahr auf knapp eine Mrd. EUR steigen, der Gewinn je Aktie die Marke von 1,00 EUR überschreiten. 2022 erwarten Experten Erlöse von 1,12 Mrd. EUR und einen Gewinn je Aktie von 1,34 EUR. Das Gewinnwachstum von 28 % bezahlt man mit einem KGV von 28, das KUV liegt für das kommende Jahr bei 0,5.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 0,62 0,98 1,12 Ergebnis je Aktie in EUR 0,47 1,05 1,34 Gewinnwachstum 123,40 % 27,62 % KGV 81 36 28 KUV 1,0 0,6 0,5 PEG 0,3 1,0 *e = erwartet

Medios-Aktie

