MEDIOS - Unbedingt auf die Watchlist nehmen!

Medios AG - WKN: A1MMCC - ISIN: DE000A1MMCC8 - Kurs: 36,650 € (XETRA)

Die Medios-Aktie lieferte im Januar das erwartete Ausbruchssignal zur Oberseite. Der Bruch des Widerstands bei 39,13 EUR löste ein solches Kaufsignal aus. Allerdings reichte die Bullenpower nicht mehr aus, das Idealziel bei 42,00 EUR abzuholen. Bei 41,20 EUR drehte der Wert wieder nach unten und befindet sich seither in einer lang anhaltenden Konsolidierungsphase.

Diese lässt sich in ein Dreieck einfassen. Der Abwärtstrend seit Januar ist voll intakt, seit dem Abverkauf Ende Januar bilden sich aber ansteigende Tiefpunkte aus. Nun macht sich die Aktie wieder in Richtung der oberen Dreiecksbegrenzung und wichtiger Zwischenhochs auf. Es lässt sich eine Widerstandszone zwischen 37,20 und 37,90 EUR nennen. Diese müssen die Bullen aufknacken, um Potenzial in Richtung 42 EUR freizuschalten. Absicherungen bieten sich unter dem Dreieck, bespielsweise unter dem Zwischentief bei 34,40 EUR, an. Dort wird in Kürze auch der EMA200 auftreffen.

Fundamental betrachtet haben Analysten die Prognosen noch einmal angehoben. Es wird nun gegenüber 2020 fast eine Umsatzverdopplung auf 1,23 Mrd. EUR und ein Gewinnsprung von 150 % auf 1,10 EUR je Aktie erwartet. 2022 sollen die Erlöse auf 1,40 Mrd. EUR und der Gewinn je Aktie auf 1,47 EUR steigen. Ob die Übernahme von Cranach Pharma tatsächlich einen derartigen Schub mit sich bringen wir, gerade auch, was die Profitabilität anbelangt, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen.

Passenderweise hebt das Bankhaus Metzler heute das Kursziel für die Medios-Aktie von 35 auf 42 EUR an, womit sich ihr Ziel mit dem charttechnisch abgeleiteten Ziel deckt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,62 1,23 1,40 Ergebnis je Aktie in EUR 0,44 1,10 1,47 Gewinnwachstum 150,00 % 33,64 % KGV 83 33 25 KUV 1,2 0,6 0,5 PEG 0,2 0,7 *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)