Medios: Wertsteigender Zukauf

Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG mit dem Erwerb des Spezialchemie-Unternehmens NewCo Pharma GmbH eine strategisch sinnvolle Akquisition getätigt. Zwar stehe der Zukauf noch unter dem Vorbehalt der Aufsichtsbehörden, es werde jedoch mit dem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2022 gerechnet. Demnach hebe der Analyst auf Basis des Zukaufs seine Schätzungen ab dem nächsten Jahr an. 2022 werde beim Umsatz nun mit 1.619,8 Mio. Euro (zuvor: 1.499,8 Mio. Euro) und mit einem adjustierten EBITDA von 56,8 Mio. Euro (zuvor: 45,0 Mio. Euro) gerechnet. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 63,00 Euro (zuvor: 54,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.11.2021, 10:15 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 26.11.2021, um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A1MMCC8.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

- ISIN: DE000A1MMCC8