Medisca unterzeichnet Vereinbarung als exklusiver globaler Vertrieb außerhalb der USA und Israels für die ORA-Produktlinie von Padagis

Am 9. Dezember 2021 unterzeichnete Medisca eine exklusive globale Vereinbarung mit Padagis (dem früheren Rx-Geschäftsbereich von Perrigo) für die Herstellung, Lieferung, Lizenzierung und den Vertrieb dessen ORA-Produktlinie, die aus den folgenden Padagis-Produkten in der Fertigform besteht: ORA-Plus®, ORA-Sweet®, ORA-Sweet® SF, ORA-Blend® und ORA-Blend® SF. Damit verfügt Medisca nun über die exklusiven Vertriebsrechte auf allen globalen Märkten außer den USA und Israel sowie über nicht exklusive Vertriebsrechte mit vertraglichen Leistungen in Australien.

„Diese Exklusivvereinbarung unterstreicht das Engagement von Medisca als Pionierunternehmen im Bereich der personalisierten Medizin auf der ganzen Welt“, so Panagiota Danopoulos, Senior Vice President Global Strategy & Innovation, Medisca. „Die Partnerschaft mit Padagis ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Ausdehnung unserer Reichweite, während wir die Leistungskraft der Medisca-Marken ausbauen und diese als weltweite Vorreiter in den Bereichen Pharma-Compounding, wissenschaftliche Labore, Kosmetika und anderen Gesundheitsbereichen etablieren.“

ORA-Produkte wurden vor über 20 Jahren von Paddock Laboratories entwickelt, die 2011 von Perrigo übernommen wurden. Die Produkte werden von Padagis im US-Bundesstaat Minnesota hergestellt und sind die am längsten etablierten Kompositionsvehikel für orale Verabreichung auf dem Markt, wobei ihre Anwendung in mehr als 150 Stabilitätsstudien nachgewiesen wurde. Dieses beispiellose Studienportfolio ist sogar der Hauptgrund, warum ORA-Produkte häufig als bevorzugte Compounding-Vehikel für orale Verabreichung betrachtet werden. Auch außerhalb des Kompositionsbereichs gewinnt die Marke ORA weiterhin an Ansehen, und die Produkte sind rezeptfrei erhältlich oder als Bestandteile in von der FDA zugelassenen Arzneimitteln zu finden.

„Bisher hat die ORA-Produktlinie mehrere Vertriebe in der ganzen Welt eingesetzt“, erklärte Colter VanStedum, Executive Vice President und Chief Growth Officer, Padagis. „Ausschlaggebend für unsere Entscheidung für die Zentralisierung des Vertriebs über Medisca waren in erster Linie dessen globale Vertriebsfähigkeiten. Die ORA-Produkte besitzen ein gewaltiges Potenzial in der kritischen Patientenversorgung - insbesondere in der Pädiatrie - und sollten Apothekern, Ärzten und vor allem den Patienten in allen Märkten der ganzen Welt weitgehend zur Verfügung stehen. Der Aufbau dieser Partnerschaft war ein strategischer Schritt zur Maximierung der positiven Auswirkungen für Patienten rund um den Globus.“

Danopoulos ergänzte: „Der Qualitätsstandard und das internationale Vertriebsnetz von Medisca ermöglichen die Unterzeichnung einer derartigen Vereinbarung. Diese ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für Wachstum und Führungsarbeit, der einen bedeutsamen, nachhaltigen Unterschied in aufstrebenden Märkten machen wird.“

Mit dieser Vereinbarung wird Medisca auch Anträge auf internationale Markeneintragung in bestimmten Ländern in seinem Namen einreichen.

Über MEDISCA

MEDISCA ist ein weltweit führender Anbieter im Gesundheitswesen mit einer etablierten Präsenz in den Bereichen pharmazeutisches Compounding und Fortschritten in wissenschaftlichen Laboren, Kosmetika und anderen Gesundheitsbranchen. Seit über 30 Jahren bedient MEDISCA Apotheken und verbundene Gesundheitsinstitutionen mit modernsten Angeboten und einem einsatzfreudigen Engagement durch die Entwicklung eines weltweiten Netzes für personalisierte Medizin. Über echte Beziehungen, sorgenfreie Erlebnisse, praktische Verfahren und strategische globale Partnerschaften bietet MEDISCA hochwertige und innovative Produkte, branchenführende Dienstleistungen und erstklassige Supportsysteme. Weitere Informationen über Medisca erhalten Sie unter www.medisca.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @medisca.

Über PADAGIS

PADAGIS verfolgt das Ziel, das Wohlbefinden einer möglichst hohen Zahl von Patienten und Konsumenten zu verbessern, und entwickelt, fertigt und vertreibt zu diesem Zweck hochwertige und erschwingliche spezialisierte Gesundheitsprodukte. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von diversen topischen und anderen Spezialpharmaka und beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter weltweit. Besuchen Sie PADAGIS im Internet unter (http://www.padagis.com).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005212/de/

Panagiota Danopoulos

SVP Global Strategy & Innovation bei Medisca

www.medisca.ca



1-800-665-6334