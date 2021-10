Medizin-Nobelpreis geht an US-Wissenschaftler Julius und Patapoutian

Frankfurt (Reuters) - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Wissenschaftler David Julius und Ardem Patapoutian.

Sie werden für ihre Entdeckungen von Temperatur- und Tastrezeptoren ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee am Montag in Stockholm mitteilte. "Unsere Fähigkeit, Wärme, Kälte und Berührung zu spüren, ist überlebenswichtig und bildet die Grundlage für unsere Interaktion mit der Welt um uns herum. In unserem täglichen Leben nehmen wir diese Empfindungen als selbstverständlich hin, aber wie werden Nervenimpulse ausgelöst, damit Temperatur und Druck wahrgenommen werden können? Diese Frage wurde von den diesjährigen Nobelpreisträgern gelöst", erklärte das Nobelkomitee.

Der Nobelpreis gilt international als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. 2020 waren die Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Als heiße Kandidaten in diesem Jahr waren die mRNA-Wissenschaftler Katalin Kariko und Drew Weissmann gehandelt worden, die mit ihren Forschungen eine wichtige Grundlage für die Covid-19-Impfstoffe von BioNTech und Moderna legten und zuletzt mit einer Reihe von Preisen überhäuft wurden. Doch Experten hatten angemerkt, dass es für den Nobelpreis noch zu früh sein könnte.

David Julius ist ein amerikanischer Sinnesphysiologe an der University of California in San Francisco, bekannt für seine Arbeiten über molekulare Mechanismen des Schmerzempfindens. Der 65-jährige nutzte Capsaicin, einen Bestandteil von Chilischoten, um einen Sensor in den Nervenenden der Haut zu identifizieren, der auf Hitze reagiert. Ardem Patapoutian entdeckte anhand druckempfindlicher Zellen eine neue Klasse von Sensoren, die auf mechanische Reize in der Haut und in inneren Organen reagieren. Der Molekularbiologe wurde 1967 im Libanon geboren und wanderte 1986 in die USA aus. Er arbeitet am Forschungsinstitut Scripps Research im kalifornischen La Jolla.

Die Forschungsarbeiten der beiden Wissenschaftler dienten als Grundlage, um Behandlungen für ein breites Spektrum von Krankheiten, einschließlich chronischer Schmerzen, zu entwickeln, begründete das Nobelkomitee seine Entscheidung. Der Medizin-Nobelpreis wird von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften verliehen und ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen (rund 980.0000 Euro) dotiert. Seit 1901 wurden insgesamt 112 Medizin-Nobelpreise vergeben, bislang wurden zwölf Frauen ausgezeichnet.