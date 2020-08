Medizinischer Dienst legt Bericht zu Selbstzahlerleistungen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Ob Reiseimpfung, Krebsvorsorgeuntersuchung oder Antikörpertests auf Covid-19: In etlichen Fällen müssen Patienten Zusatzleistungen selbst zahlen. Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) veröffentlicht am Dienstag (11.00 Uhr) seinen diesjährigen Bericht zu den sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL). Darin beleuchtet er angebotene Behandlungen und wie umfassend Patientinnen und Patienten über sie informiert wurden.

Der Bericht beruht auf einer repräsentativen Befragung von Versicherten. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den Antikörpertests zum Coronavirus. In seinem letzten Report aus dem Jahr 2018 hatte der MDS kritisiert, dass viele der häufig gekauften IGeL nutzlos oder sogar schädlich seien. Die Angebote orientierten sich nicht am nachgewiesenen medizinischen Nutzen sondern den Vorlieben und Umsatzinteressen der Praxen, hatte es damals geheißen./rbo/DP/he