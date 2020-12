Medizinsoftwarefirma Compugroup Medical peilt 2021 Milliardenumsatz an

Berlin (Reuters) - Die Medizinsoftwarefirma Compugroup Medical peilt für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von einer Milliarde Euro an.

Die Erlöse würden in einer Größenordnung von rund 20 Prozent steigen, teilte das Koblenzer Unternehmen am Montag mit. Dazu würden vor allem die jüngsten Firmenzukäufe beitragen, aber auch ein organisches Wachstum von mehr als fünf Prozent. Compugroup Medical hatte 2020 die US-Firma eMDs sowie Teile des deutschen und spanischen Geschäfts im Bereich Krankenhaus-Informationssysteme von Cerner übernommen.

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt das im MDax gelistete Unternehmen seine Prognose von 820 bis 860 Millionen Euro Umsatz sowie 205 bis 220 Millionen Euro operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda). Für 2021 erwartet Compugroup Medical ein bereinigtes Ebitda in der Größenordnung von 2020. Es seien zusätzliche Investitionen in neue Technologien und den Vertrieb geplant, so das Unternehmen.