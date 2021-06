Medizintechnik-Accelerator Sofinnova MD Start III startet Aufruf zur Einreichung von Projekten in frühen Phasen im Bereich Medizinprodukte

Sofinnova MD Start III arbeitet aktiv mit Medizinern und Unternehmern an der Entwicklung therapeutischer Medizinprodukte mit Umwälzungspotential

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute bekannt, dass sein Medizintechnik-Accelerator, Sofinnova MD Start III, einen Aufruf zur Einreichung von Projekten in frühen Phasen startet. Sofinnova MD Start III ist Teil der Sofinnova-Fondsplattform und arbeitet aktiv mit Medizinern und Unternehmern an der Entwicklung therapeutischer Medizinprodukte mit Umwälzungspotential. Dieser Aufruf zur Projekteinreichung verfolgt das Ziel, ausgewählte Projekte im Rahmen des MDS III-Accelerator-Programms durch Geldmittel und Mentoren zu fördern. Vorschläge können bis zum 9. Juli 2021 über das Online-Bewerbungsformular eingereicht werden.

Der Fonds Sofinnova MD Start III hat vor kurzem mehr als €50 Millionen von wichtigen institutionellen und Unternehmensinvestoren aufgebracht. Ziel des Fonds, der von einem dedizierten Team aus Serienunternehmern und Medizinern verwaltet wird, ist es, innovative Ideen in medizinische Realität zu verwandeln. Dazu sollen erstklassige Unternehmen im Bereich Medizinprodukte geschaffen und aufgebaut werden, die sich der Entwicklung neuartiger therapeutischer Medizinprodukte und -verfahren widmen. Bisher hat der Fonds 10 Unternehmen geschaffen und mehr als 2000 Projekte geprüft.

Sofinnova MD Start III hat dank seines Netzwerks aus Wissenschaftlern und Experten aus den besten Forschungs- und Entwicklungszentren der Welt privilegierten Zugang zu bahnbrechenden Technologien im Gesundheitswesen. Dieser Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen soll auf dem bestehenden Dealflow des Fonds aufbauen, um vielversprechenden Projekten in frühen Phasen oder Unternehmen mit starker klinischer Bedeutung und hohem Potential, das Leben von Patienten zu verbessern, einen besseren Zugang zu Finanzierung und Unterstützung zu ermöglichen.

Ausgewählte Projekte erhalten finanzielle Unterstützung in Form eines Maturation Grant oder einer Investition aus dem Fonds Sofinnova MD Start III sowie betriebliche Unterstützung durch praxisbezogene, gemeinsame Projektentwicklung mit Investoren entsprechend dem Modell des Accelerators.

Anne Osdoit, Partner bei Sofinnova Partners und wichtiges Mitglied im Team des Fonds Sofinnova MD Start III, sagte: „Wir suchen die vielversprechendsten modernen Therapieprojekte im Bereich der Medizinprodukte. Dank unserer starken operativen, finanziellen und strategischen Expertise sowie unseres weiten Branchennetzwerks sind wir in der Lage, die Schüsselkomponenten für den erfolgreichen Aufbau von Unternehmen bereitzustellen, welche die Patientenversorgung und die Innovation in der Medizintechnik vorantreiben werden.“

Der Prüf- und Auswahlprozess wird von dem Sofinnova MD Start III-Team geleitet. Das Team besteht aus medizinischen, wissenschaftlichen und technischen Fachleuten und verfügt über umfangreiche Erfahrung im medizintechnischen Entrepreneurship sowie ein starkes Netzwerk aus Stakeholdern aus der Branche, Unternehmenspartnern und Investoren.

Sofinnova MD Start III baut auf dem Erfolg von MD Start I und MD Start II im Bereich der Erstellung und Beschleunigung von Unternehmen auf, die revolutionäre Lösungen für bisher unbefriedigte medizinische Bedürfnisse bieten, um die Lücke zwischen Patientenversorgung und Innovation im Bereich der Medizinprodukte zu schließen.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung auf Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit starken wissenschaftlichen, medizinischen und geschäftlichen Kompetenzen. Sofinnova Partners investiert entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, angefangen bei Neugründungen bis hin zu Late-Stage-Unternehmen. Die Firma arbeitet als Lead- oder Ankerinvestor aktiv mit engagierten Unternehmern an der Entwicklung umwälzender Innovationen, die das Potential haben, unsere gemeinsame Zukunft positiv zu beeinflussen.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist ein fest etabliertes Risikokapitalunternehmen, das in mehr als 50 Jahren über 500 Unternehmen mitfinanziert und Marktführer auf der ganzen Welt geschaffen hat. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sofinnovapartners.com

Medien: Bommy Lee Head of Communications, Sofinnova Partners blee@sofinnovapartners.com

+33 (0) 6 47 71 38 11

Nordamerika RooneyPartners LLC Kate Barrette

kbarrette@rooneyco.com +1 212 223 0561

Frankreich StrategiesImage Anne Rein

anne.rein@strategiesimage.com +33 (0) 6 03 35 92 05

Italien Havas PR Milan Rafaella Casula

rafaella.casula@havaspr.com +39 (0) 345 3780834