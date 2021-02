MEGALOBOX 2: NOMAD feiert im April 2021 auf TOKYO MX und BS11 Premiere

TMS Entertainment kündigte heute an, dass MEGALOBOX 2: NOMAD, die sehnlichst erwartete Fortsetzung der international erfolgreichen Anime-Serie MEGALOBOX, im April 2021 im japanischen Fernsehsendern TOKYO MX und BS11 Premiere feiern wird.

Die Serie MEGALOBOX basiert auf Tomorrow's Joe von Asao Takamori (Ikki Kajiwara) und Tetsuya Chiba und wurde erstmals im Jahr 2018 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des ursprünglichen Manga-Titels veröffentlicht.

Veröffentlichung von Teaser-Trailer und Bildmaterial

Der Teaser-Trailer und zugehöriges Bildmaterial wurden ebenfalls noch vor der Ausstrahlung veröffentlicht.

Jetzt den Teaser ansehen: https://youtu.be/bjl0qMgrugQ

Das auffällige Teaser-Visual, gezeichnet von Regisseur Yo Moriyama, zeigt Joe mit seiner Ausrüstung, die den von Narben übersäten Körper bedeckt. Sieben Jahre nach Joes Herrschaft als erster Megalonia-Meister nennt er sich nun selbst Nomad. Der dazugehörige Teaser-Trailer offenbart einen kurzen Blick in das, was mit Joe nach seinem schicksalhaften Kampf mit Yuri in MEGALOBOX geschehen ist.

ÜBER MEGALOBOX 2: NOMAD

Am Ende regierte „Gearless“ Joe als Champion des ersten Megalobox-Turniers von Megalonia. Fans rund um den Globus waren von dem kometenhaften Aufstieg Joes fasziniert, der sich in nur drei Monaten und ohne den Einsatz von Ausrüstung vom tiefsten Untergrundring an die Spitze kämpfte. Sieben Jahre später steigt „Gearless“ Joe erneut in den Untergrund-Ring. Übersät von Narben und wieder ohne Ausrüstung, doch jetzt nur noch als Nomad bekannt...

INTERNET: https://megalobox.com/



Twitter: https://twitter.com/joe50_megalobox

MITARBEITER

Ursprüngliches Konzept: Tomorrow’s Joe

Original Comic-Bücher erstellt von Asao Takamori, Tetsuya Chiba / veröffentlicht von Kodansha.

Regisseur / Konzept-Designer: Yo Moriyama

Drehbuch: Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima

Charakter-Designer: Ayumi Kurashima

Sub Character Designer: Naomi Kaneda

Musik: mabanua

Animationsproduktion: TMS Entertainment Co., Ltd.

Produziert von MEGALOBOX2 Project

BESETZUNG

Joe / NOMAD: Yoshimasa Hosoya

GANSAKU NANBU: Shiro Saito

YURI: Hiroki Yasumoto

SACHIO: Michiyo Murase

© Asao Takamori, Tetsuya Chiba/Kodansha/MEGALOBOX2 Project. Alle Rechte vorbehalten.

Über HIT Entertainment

Durch die Balance zwischen Kreativität und geschäftlicher Produktion bietet TMS Entertainment einen One-Stop-Shop für Dienstleistungen von IP-Erstellung bis zur Verbesserung der Verbraucherzufriedenheit an, der sich auf die Bereiche Animationsproduktion, Lizenzierung und Content konzentriert. TMS Entertainment hat kontinuierlich beliebte Anime-Titel in Japan produziert, darunter „Lupin III“, „Dr. Stone“ und „MEGALOBOX“, und gleichzeitig seine Bibliothek mit über 12.000 Episoden aus insgesamt 420 Titeln mit seinem globalen Geschäft verbunden.

INTERNET: https://www.tms-e.co.jp/global/



Twitter: https://twitter.com/tmsanime



Facebook: https://www.facebook.com/AnimeTMS



Instagram: https://www.instagram.com/tmsanime/

