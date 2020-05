Mehr als 100.000 Todesfälle infolge von Corona in den USA

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Coronavirus-Toten in den USA hat am Mittwoch die 100.000-Marke überschritten.

Insgesamt sind über 1,7 Millionen Menschen in den USA mit dem Virus infiziert. Nach einer Reuters-Analyse der Statistiken des "Covid Tracking Projekts" starben im Mai durchschnittlich 1400 Menschen in den USA an den Folgen von Covid-19. Aus der Statistik ergibt sich eine Prognose, nach der in etwa drei Monaten die Todesfälle infolge des Virus höher liegen werden als die Zahl der Amerikaner, die im Koreakrieg, im Vietnamkrieg und während des Irankonflikts 2003-2011 zusammengenommen getötet wurden.

Weltweit sind nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters 5,6 Millionen Menschen an dem neuartigen Coronavirus erkrankt und über 350.000 Menschen seit dem Ausbruch Ende des vergangenen Jahres an den Folgen gestorben. Amerika verzeichnet weltweit die meisten Infektionen, gefolgt von Brasilien auf Platz zwei. Basierend auf Todesfällen per 10.000-Einwohnern, liegt die USA laut einer Reuters-Zählung auf Platz acht mit drei Verstorbenen pro 10.000 Menschen. Belgien liegt mit acht Toten auf 10.000 Einwohnern an erster Stelle, gefolgt von Spanien, Großbritannien und Italien.