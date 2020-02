Mehr als 200 Unternehmen haben sich für Veeva Vault RIM-Anwendungen entschieden, um die regulatorischen Abläufe zu optimieren

Unternehmen nutzen Vault RIM, um mit den sich ändernden Vorschriften Schritt zu halten

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass immer mehr Life-Sciences-Unternehmen Anwendungen in der Veeva Vault RIM Suite einsetzen, um das regulatorische Informationsmanagement zu optimieren. Inzwischen verwenden mehr als 200 Unternehmen Vault RIM-Anwendungen zur Modernisierung ihrer regulatorischen Geschäftsabläufe, um die Entwicklung von Einreichungen zu beschleunigen und die Transparenz der Prozesse zu verbessern und die Compliance zu verbessern.

„Es ist entscheidend, die richtigen Prozesse und Systeme zu haben, um regulatorische Informationen frei über Funktionen und Grenzen hinweg nutzen zu können“, sagte Regina Freunscht, Vice President und Global Head of Regulatory Operations von Merck Healthcare KGaA, Darmstadt, Deutschland. „Veeva Vault RIM bietet uns eine moderne Cloud-Anwendung zur Optimierung von Einreichungen und zur Verbesserung der Transparenz globaler Regulierungsprozesse.“

Vault RIM vereint regulatorische Inhalte und Daten, um Life-Sciences-Unternehmen jeder Größe eine maßgebliche Quelle für Informationen zur Produktregistrierung, Einreichungsdokumente, veröffentlichte Dossiers und Interaktionen mit Gesundheitsbehörden zu bieten. Unternehmen können Workflows automatisieren, um die richtigen Dokumente zur Genehmigung an die richtigen Personen weiterzuleiten, sodass nicht mehr mehrere Systeme und manuelle Nachverfolgungstabellen erforderlich sind, die die Ausführung verlangsamen und das Compliance-Risiko erhöhen.

Veeva liefert weiterhin neue Innovationen in Veeva Vault, die die Zusammenarbeit von Teams verbessern. Dank der neuen Zusammenarbeit von Veeva Vault mit Microsoft Office können mehrere Benutzer gleichzeitig Dokumente in Microsoft Office-Desktopanwendungen direkt von Veeva Vault aus erstellen und bearbeiten. Jetzt können Regulierungsteams nahtlos an Einreichungsdokumenten zusammenarbeiten, um die Kontrolle und Produktivität zu verbessern.

„Globale Märkte und sich ständig weiterentwickelnde Vorschriften wie IDMP erhöhen die Komplexität und stellen die Aufsichtsteams vor größere Herausforderungen, wenn es um die Vorbereitung und Prüfung von Anträgen geht“, sagte John Lawrie, Vice President von Veeva Vault RIM. „Veeva ist bestrebt, fortlaufende Innovationen zu liefern, die der Branche helfen, das regulatorische Informationsmanagement zu rationalisieren und sich an neue regulatorische Datenstandards anzupassen, damit die Kunden flexibler mit den sich ändernden Vorschriften Schritt halten können.“

Die Veeva Vault RIM Suite umfasst Vault Registrations, Vault Submissions, Vault Submissions Publishing und Vault Submissions Archive für vollständig integrierte RIM-Funktionen auf einer einzigen Cloud-Plattform. Vault RIM ist Teil von Veeva Development Cloud, einer einheitlichen Suite von Anwendungen für klinische, regulatorische, Qualitäts- und Sicherheitsbereiche, die Unternehmen dabei unterstützt, End-to-End-Geschäftsprozesse in Forschung, Entwicklung und Fertigung voranzutreiben.

Erfahren Sie mehr über die Vault RIM Suite auf dem bevorstehenden Veeva R&D Summit, Europe vom 18. bis 20. Mai 2020 in Barcelona, Spanien. Die Veranstaltung richtet sich an Kunden von Veeva und geladene Gäste. Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf das Programm unter veeva.com/EUSummit.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 800 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

