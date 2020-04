Mehr als 2000 Todesopfer insgesamt wegen Covid-19 in der Türkei

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Gesamtzahl der Corona-Toten in der Türkei ist auf mehr als 2000 gestiegen. In 24 Stunden seien 127 Menschen der Krankheit erlegen, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag via Twitter mit. Insgesamt sind in der Türkei damit 2017 Todesfälle durch Covid-19 gemeldet. In 24 Stunden seien zudem 3977 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei stieg damit auf 86 306.

In dem Land mit seinen rund 83 Millionen Einwohnern wurden bislang rund 634 000 Tests durchgeführt. Den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA zufolge liegt die Türkei inzwischen auf Platz acht der am schwersten von Infektionen betroffenen Länder und damit knapp vor dem Iran.

Die türkische Regierung hat bisher darauf verzichtet, eine landesweite Ausgangssperre zu verhängen - auch, um die bereits angeschlagene Wirtschaft nicht zu beeinträchtigen. Sie hat allerdings 48-stündige Ausgangssperren übers Wochenende in 31 Städten und Provinzen eingeführt, darunter in Istanbul, Ankara und Izmir. Die Maßnahme endet um Mitternacht.

Am Samstag hatte die Türkei Reisebeschränkungen für dieselben 31 Städte und Provinzen um zwei Wochen verlängert. Die Grenzen der betroffenen Regionen bleiben damit für Reisen auf dem Land-, Luft- und Seeweg geschlossen - ausgenommen ist der Transport unverzichtbarer Güter. Die betroffenen Städte sind bereits seit zwei Wochen weitgehend abgeschottet.

Zudem gilt eine landesweite Ausgangssperre für Menschen ab 65 Jahren, chronisch Kranke und - mit Ausnahmen - für Menschen unter 20 Jahren. Schulen und Universitäten, Cafés und Bars sind geschlossen, Großveranstaltungen und gemeinsame Gebete in Moscheen verboten. In Supermärkten und anderen belebten Orten gilt eine Maskenpflicht./jam/DP/zb