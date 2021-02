Mehr als 23 Prozent Corona-Mutationen - Inzidenz sinkt trotzdem

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Inmitten der Diskussion über Lockdown-Öffnungen breiten sich die infektiöseren Coronavirus-Mutationen in Deutschland aus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach am Mittwoch mit Hinweis auf eine neue Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) davon, dass der Anteil dieser Varianten an den Positivproben mittlerweile bei mehr als 23 Prozent liege. Deshalb sei es aber auch ein gutes Zeichen, dass derzeit dennoch die Sieben-Tage-Inzidenz sinke. "Die Maßnahmen wirken also", sagte der CDU-Politiker. Er kündigte zudem an, dass Ende nächster Woche insgesamt zehn Millionen Impfdosen an die Bundesländer ausgeliefert sein werden.

Die Corona-Lage in Deutschland driftet derzeit wieder auseinander. Nachdem in den vergangenen Wochen die Zahl der Neuinfektionen in allen Bundesländern deutlich gefallen war, steigt sie etwa in Thüringen wieder merklich an. Das RKI meldete am Mittwoch für Thüringen eine deutliche Zunahme auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 111. Spahn erklärte dies zum Teil mit der Nähe zu Tschechien, das immer noch sehr hohe Infektionszahlen verzeichnet, was auf eine Ausbreitung der besonders ansteckenden britischen Corona-Variante zurückgeführt wird.

Dagegen setzte sich etwa in Baden-Württemberg der deutliche Abwärtstrend fort: Dort wurden nur noch 43 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in einer Woche registriert. Spahn verwies darauf, dass wieder verstärkt regionale Differenzierungen bei Corona-Maßnahmen greifen müssten, weil es etliche Landkreise gebe, in denen die Inzidenz mittlerweile bei unter zehn liege - und andere, in denen der Wert mehr als 200 betrage.

Insgesamt meldete das RKI 7556 Neuinfektionen. Das sind rund 500 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Damals waren aber rund 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen nachgemeldet worden. Wenn man diese herausrechnet, ergäbe sich eine leichte Steigerung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland sinkt dennoch auf 57 von zuletzt 59. Bund und Länder haben ab einem dauerhaften Wert von unter 35 Lockdown-Öffnungen etwa für den Einzelhandel in Aussicht gestellt. 560 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 66.164.

WARNUNG VOR SCHNELLEN ÖFFNUNGEN

Angesichts des massiven Drucks aus der Wirtschaft für Öffnungen warnen Intensivmediziner vor zu schnellen Lockerungen. Trotz einiger Fortschritte würden auf den Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern immer noch mehr als 3000 Covid-19-Kranke behandelt, teilte Frank Wappler, Präsident der "Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI) mit. Fast 2000 dieser Patienten müssten beatmet werden. "Lockerungen sollte man nur mit sehr viel Vorsicht einleiten", sagte er.

Spahn verwies darauf, dass das RKI bei einer Auswertung von mehr als 23.000 Positivproben einen Anteil der zuerst in Großbritannien festgestellten Mutation von mehr als 22 Prozent festgestellt habe. Der Anteil der in Südafrika entdeckten Mutante an den Infektionen in Deutschland liege derzeit bei 1,5 Prozent. Man erwarte aber, dass sich die britische Variante schnell ausbreite und ihr Anteil an allen Infektionen sich etwa jede Woche verdoppele. Deshalb müsse man bei Öffnungen vorsichtig sein, mahnte Spahn.

Im Rahmen der neuen Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol kontrollierte die Bundespolizei dem Bundesinnenministerium zufolge bis Dienstag insgesamt 37.362 Personen. Davon seien 8338 zurückgewiesen worden, sagte ein Sprecher zu Reuters. "Die Zahlen zeigen, dass die Maßnahmen wirken." Die Entwicklung zeige auch, dass sich Reisende auf die Maßnahmen einstellen und die Voraussetzungen für die Einreise zunehmend vorliegen, fügte der Sprecher hinzu.

Seit dem Wochenende gelten scharfe Einreisekontrollen für Tschechien und das ebenfalls als Virusvarianten-Gebiet eingestufte österreichische Bundesland Tirol. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verteidigte die Maßnahmen. "Wir müssen die Grenzkontrollen solange durchführen, wie es die aktuelle Pandemielage erfordert, um die hochgefährlichen Corona-Mutationen aus Tschechien und Tirol einzudämmen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Als zusätzlichen Schutz gegen Infektionen bei Lockerungen etwa an Grundschulen will Spahn ab dem ersten März kostenlose Schnelltests einsetzen. Die Kosten für den Staat bezifferte er auf 18 Euro pro Test, die dann für Material, Testung und Zertifikate etwa an Ärzte und Apotheker gezahlt würden. Er habe eine Einigung mit Finanzminister Olaf Scholz erzielt, dass das Geld aus dem Bundeshaushalt komme. Alle Ausgaben für Tests und Impfungen seien "eine gute Investition" im Vergleich zu den Lockdown-Kosten. Wie hoch die Kosten für die Steuerzahler am Ende sein würden, könne er nicht beziffern, weil man nicht wisse, wie viele Menschen das Angebot annähmen. Bei Lehrern seien es bei kostenlosen Schnelltests am Ende nur rund zehn bis 20 Prozent gewesen. Man habe mit den Herstellern aber vereinbart, dass monatlich mindestens 50 bis 60 Millionen Schnelltests zur Verfügung stünden.