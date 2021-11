Mehr als 250 Millionen Corona-Infektionen weltweit

Bangalore (Reuters) - Die Zahl der Corona-Infektionen weltweit hat am Montag die Schwelle von 250 Millionen überschritten.

Das geht aus einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten hervor. Zwar ist demnach die durchschnittliche Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen drei Monaten um 36 Prozent zurückgegangen, doch infizieren sich immer noch alle 90 Tage 50 Millionen Menschen weltweit. Im Gegensatz dazu dauerte es fast ein Jahr, bis die ersten 50 Millionen Corona-Fälle registriert worden waren. Dafür verantwortlich ist vor allem die besonders ansteckende Delta-Variante.

In 55 Ländern steigen derzeit die Corona-Zahlen an, vor allem in Osteuropa in Rekordtempo und auch in Deutschland wieder stark. Hierzulande stieg die Sieben-Tage-Inzidenz der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner am Montag erstmals über die Marke von 200. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte sich zuletzt aber optimistisch, dass vor allem dank der Impfstoffe das schlimmste in der Pandemie überwunden und das Virus spätestens Ende 2022 unter Kontrolle sei.