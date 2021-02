Mehr als 250 Unternehmen transformieren regulatorische Abläufe mit Veeva Vault RIM-Anwendungen

Veeva ermöglicht Industrie, regulatorische Prozesse zu optimieren und Schritt zu halten mit sich ändernden Vorschriften wie IDMP

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass mehr als 250 Unternehmen Veeva Vault RIM-Anwendungen für das durchgängige Management regulatorischer Daten nutzen. Eine wachsende Zahl von aufstrebenden Biotech- und Konzernunternehmen, darunter 12 der 20 größten Pharmaunternehmen weltweit, modernisieren die Zulassungsplanung, -nachverfolgung und -veröffentlichung, um den sich weiterentwickelnden Vorschriften gerecht zu werden, darunter die ISO-IDMP-Standards.

„Die Optimierung der regulatorischen Prozesse ist eine strategische Priorität, um eine effiziente Zulassungsplanung und -durchführung zu unterstützen und Medikamente schneller zu den Patienten zu bringen“, sagt Dominique Lagrave, Leiter des Bereichs für globale regulatorische Abläufe bei Amgen. „Veeva Vault RIM vereinheitlicht die regulatorischen Prozesse und liefert die Transparenz, die wir brauchen, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.“

Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften aller Größenordnungen führen die Vault RIM-Anwendungen zügig ein, um das Management von Produktzulassungen, Zulassungsdokumenten, veröffentlichten Dossiers und Interaktionen mit Gesundheitsbehörden zu vereinfachen. Vault RIM macht Schluss mit Tabellenkalkulationen und manuellen Prozessen. So können die Zulassungsteams die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an die richtige Person weiterleiten.

Unternehmen setzen Vault Registrations zur Unterstützung von IDMP-Standards mit neuen Einheiten ein, um registrierte Produktdaten besser nachverfolgen, verwalten und miteinander verknüpfen zu können. Benutzer können außerdem anhand der aktuellen registrierten Details eines Produkts einen vollständigen Einblick in IDMP-Datensätze erhalten und IDMP-Elemente während des gesamten regulatorischen Prozesses erfassen. Jetzt können Zulassungsteams die IDMP-Implementierung vereinfachen und so Qualität und Compliance verbessern.

„Immer mehr Unternehmen arbeiten mit Veeva zusammen, um mit den sich ändernden Vorschriften Schritt zu halten und Produkte schneller auf den Markt zu bringen“, sagt John Lawrie, Vice President bei Veeva Vault RIM. „Veeva Vault RIM bietet die nötige Skalierung, um Tausende von Änderungsanträgen zu verfassen und zu veröffentlichen, und die Innovationskraft, um Vorschriften wie IDMP auf nahtlose Weise zu managen.“

Die Veeva Vault RIM-Suite umfasst Vault Registrations, Vault Submissions, Vault Submissions Publishing und Vault Submissions Archive für einheitliche RIM-Funktionen auf einer Cloud-Plattform. Vault RIM ist Teil der Veeva Development Cloud, einer einheitlichen Suite von Anwendungen für klinische, regulatorische, Qualitäts- und Sicherheitsanwendungen, die Unternehmen bei der Steuerung von Geschäftsprozessen in den Bereichen F&E und Fertigung unterstützt.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verschrieben und bedient mehr als 950 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risikofaktoren“ („Risk Factors“) und „Stellungnahme und Analyse der Unternehmensleitung zur finanziellen Lage und den Geschäftsergebnissen“ („Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“) in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangenen Zeitraum enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

